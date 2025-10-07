باشگاه خبرنگاران جوان- نشست خبری «سومین جشنواره ملی نان» با حضور محسن تویسرکانی، شهردار کرمان امروز سهشنبه پانزدهم مهرماه برگزار شد.
تویسرکانی گفت: یکی از برنامههای خوبی که در استان کرمان و با موضوع فراملی نان صورت گرفت، جشنواره ملی نان بوده است.
او افزود: سومین جشنواره ملی نان امسال هم در استان کرمان برگزار میشود و در این جشنواره که از ۲۲ مهر ماه به مدت ۳ روز و با حضور ۳۱ استان و قریب به ۶۰ شهر کشور حضور خواهند داشت.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که جشنواره ملی نان را به طور ملی هم ثبت کنیم.
تویسرکانی اضافه کرد: در کنار این اتفاق خوب برگزاری جشنواره ملی نان که در شهر کرمان برگزار میشود، تلاش میکنیم که کرمان را با ۸۰۰ اثر ملی و ۱۰ اثر جهانی بیشتر به مردم کشور بشناسانیم و امیدوارم بتوانیم میزبانان خوبی برای گردشگران و مهمانانی که حضور پیدا میکنند، باشیم.
او یادآور شد: در جریان برگزاری جشنواره برنامههایی از جمله موسیقیهای نواحی، آیینهای کاشت و برداشت گندم به ویژه مراسمی که ویژه جنوب کرمان است، برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است و اجرا خواهد شد.
شهردار کرمان با اشاره به برگزاری نشستها و پنلهای تخصصی با محوریت نان کامل و سالم، در حاشیه برگزاری جشنواره ملی نان گفت: این جشنواره با برپایی ۴۰۰ غرفه برگزار خواهد شد.
او افزود: آشنایی با آداب و رسوم پخت نان و دیگر رسوم شهرها که با حضور کارشناسان کاربلد صورت میگیرد، بخش دیگری از جشنواره ملی نان امسال است که در کرمان برگزار خواهد شد و در تنورهای گلی نیز پخت نان را انجام میشود.
شهردار کرمان تصریح کرد: در جشنواره نان روزانه ۸۰۰ مهمان پذیرش خواهد شد و در غرفهها علاوه بر فروش و آموزش نحوه پخت نانهای مختلف، سیاهچادرهای عشایر از قومهای عشایر مختلف نیز برپا خواهد شد.
او گفت: در دورههای قبلی برگزاری جشنواره ملی نان، استقبال خوبی به عمل آمد. سال اول برگزاری ۹۰ هزار بازدیدکننده و سال گذشته قریب به ۲۰۰ هزار نفر و امسال هم با فضای متفاوت برگزاری جشنواره پیشبینی میکنیم که استقبال بهتری از جشنواره ملی نان صورت بگیرد.