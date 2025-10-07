باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی در توسعه و پیشرفت کشور، اظهار کرد: در حقیقت دانشگاهها، بالهای پرواز و رشد و ارتقای کشور هستند. جایگاه علم، در تمدنسازی همیشه مهم بوده و در تمدن نوین اسلامی، قطعاً جزو ارکان اصلی به حساب میآید و بخش عمدهای از کار دانش، علم و پژوهش بر عهده دانشگاهها به عنوان ستون فقرات پیشرفت علمی کشور میباشد.
او به سبقه ایجاد دانشگاهها اشاره کرد و گفت: پیش از پیدایش دانشگاههای اروپا، در زمان سلجوقیان و به همت خواجه نظام الملک طوسی، نظامیهها در ایران شکل گرفتند که نظامیه بغداد مهمترین آنها بهشمار میرفت. نظامیه نخستین سیستم آموزشی تحت حمایت دولت در تاریخ و الهامبخش دانشگاهها در اروپای غربی بود که با کپیبرداری از نظامیه ها، تأسیس شدند. هرچند که دانشگاه به معنای مدرن و کلاسیک آن، چندین قرن بعد در ایران ایجاد شد.
استاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه نهادینه کردن ارزشهای علمی در سطح جامعه از مهمترین رسالتهای دانشگاه است، گفت: رسالت دانشگاه در دنیای جدید، همواره سه چیز بوده است؛ تولید علم، آموزش علم و ترویج علم در جامعه. ستون اصلی یک تمدن، تولید و آموزش علم و نهادینه کردن آموزشهای علمی در متن جامعه انسانی است و باید در این زمینه و ارتقاء کیفی دانشگاهها تلاش بسیار کرد.
رئیس انجمن انقلاب اسلامی، اظهار کرد: زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، در کل کشور ۱۷۰ هزار دانشجو داشتیم در حالیکه امروز این تعداد به بیش از ۴ میلیون دانشجو رسیده است. الحمدالله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، خون شهداء و زحمات نسل قبل، شرایط مناسب فراهم شده و امکانات به صورت گسترده در اختیار ما قرار گرفته است، لذا باید تمام وقت در خدمت مسئولیتمان باشیم و ذرهای کوتاهی نکنیم.
او گفت: در ترویج علم و فرهنگ و پاسداری از سنتها و ارزشهای الهی، عمل ما ملاک است. علمآموزی، سختکوشی، نظم، خیرخواهی، ایثار و کمک به هم نوع، همگی جزو فرهنگ ایرانی اسلامی است که همه ما باید با عمل خود آن را در جامعه ترویج دهیم.