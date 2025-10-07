تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: دانشگاه‌ها، بال‌های پرواز و رشد و ارتقای کشور هستند. جایگاه علم، در تمدن‌‎سازی همیشه مهم بوده و در تمدن نوین اسلامی، قطعاً جزو ارکان اصلی به حساب می‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در دیدار با رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی در توسعه و پیشرفت کشور، اظهار کرد: در حقیقت دانشگاه‌ها، بال‌های پرواز و رشد و ارتقای کشور هستند. جایگاه علم، در تمدن‌‎سازی همیشه مهم بوده و در تمدن نوین اسلامی، قطعاً جزو ارکان اصلی به حساب می‌آید و بخش عمده‌ای از کار دانش، علم و پژوهش بر عهده دانشگاه‌ها به عنوان ستون فقرات پیشرفت علمی کشور می‌باشد.

او به سبقه ایجاد دانشگاه‌‎ها اشاره کرد و گفت: پیش از پیدایش دانشگاه‌‎های اروپا، در زمان سلجوقیان و به همت خواجه نظام الملک طوسی، نظامیه‌ها در ایران شکل گرفتند که نظامیه بغداد مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رفت. نظامیه نخستین سیستم آموزشی تحت حمایت دولت در تاریخ و الهام‌بخش دانشگاه‌ها در اروپای غربی بود که با کپی‌برداری از نظامیه ها، تأسیس شدند. هرچند که دانشگاه به معنای مدرن و کلاسیک آن، چندین قرن بعد در ایران ایجاد شد.

استاد دانشگاه تهران، با بیان اینکه نهادینه کردن ارزش‌های علمی در سطح جامعه از مهم‌ترین رسالت‌های دانشگاه است، گفت: رسالت دانشگاه در دنیای جدید، همواره سه چیز بوده است؛ تولید علم، آموزش علم و ترویج علم در جامعه. ستون اصلی یک تمدن، تولید و آموزش علم و نهادینه کردن آموزش‌های علمی در متن جامعه انسانی است و باید در این زمینه و ارتقاء کیفی دانشگاه‌ها تلاش بسیار کرد.

رئیس انجمن انقلاب اسلامی، اظهار کرد: زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، در کل کشور ۱۷۰ هزار دانشجو داشتیم در حالیکه امروز این تعداد به بیش از ۴ میلیون دانشجو رسیده است. الحمدالله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، خون شهداء و زحمات نسل قبل، شرایط مناسب فراهم شده و امکانات به صورت گسترده در اختیار ما قرار گرفته است، لذا باید تمام وقت در خدمت مسئولیتمان باشیم و ذره‌ای کوتاهی نکنیم.

او گفت: در ترویج علم و فرهنگ و پاسداری از سنت‌ها و ارزش‌های الهی، عمل ما ملاک است. علم‌آموزی، سخت‌کوشی، نظم، خیرخواهی، ایثار و کمک به هم نوع، همگی جزو فرهنگ ایرانی اسلامی است که همه ما باید با عمل خود آن را در جامعه ترویج دهیم.

برچسب ها: دانشگاه ، رشد کشور ، تولیت حرم شاهچراغ
خبرهای مرتبط
کلانتری:
تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) خواستار ساماندهی پیرامون حرم شد
کلانتری:
سیاست گذاری‌های مجمع خیرین مرتبط با سومین حرم اهل بیت (ع) باشد
تاکید تولیت حرم مطهر بر حمایت از انجمن‌ها و تشکل‌های ورزشی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
هشدار پلیس فارس از آمار نگران‌کننده عدم استفاده از کلاه ایمنی
بیش از ۵۶ هزار درخواست صدور مجوز در فارس از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شد
رودخانه چنارراهدار، محور تحول شهری شیراز
آینده‌ای روشن برای اقشار کم درآمد/ همدلی و حمایت مردم در پروژه‌های خیرین مسکن ساز فارس
آیین رونمایی و نقد کتاب مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی اسلام
فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا
دانشگاه‌ها، بال‌های پرواز و رشد کشور هستند
آخرین اخبار
دانشگاه‌ها، بال‌های پرواز و رشد کشور هستند
آیین رونمایی و نقد کتاب مبانی نقلی الگوی نظام سیاسی اسلام
بیش از ۵۶ هزار درخواست صدور مجوز در فارس از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شد
آینده‌ای روشن برای اقشار کم درآمد/ همدلی و حمایت مردم در پروژه‌های خیرین مسکن ساز فارس
رودخانه چنارراهدار، محور تحول شهری شیراز
ثبت رسمی مراسم دیگ جوشان روستای فشان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور
فصل نخست سری جدید کاوش‌های ملیان بیضا
هشدار پلیس فارس از آمار نگران‌کننده عدم استفاده از کلاه ایمنی
شیراز اکسپو زمینه ساز رشد اقتصادی ایران و استان فارس است