باشگاه خبرنگاران جوان - سید اهل قلم، شهید مرتضی آوینی غرب را این‌گونه روایت می‌کرد که با تزریق نگاه مادی‌گرایانه به ملت‌ها، به‌دنبال سود و سلطه است؛ و برای این سودا، نیاز به محرکی دارد که همان رسانه است؛ رسانه‌ای که عقلانیت را می‌رباید و جای آن، میل و مصرف می‌نشاند.

این عبارت آوینی در کتاب مبانی توسعه تمدن غرب رسانه را به خوبی به تصویر می‌کشد: «آنان با رسانه، آزادی را در چهره اسارت عرضه می‌کنند و مردم را در بند میل‌های مصنوعی خود نگه می‌دارند.»، اما عمرش کفاف نداد تا ببیند که سال‌ها بعد، پادزهر این سم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد؛ همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرموده بود: «این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.» البته رهبر انقلاب هم تعبیری داشتند که در مسیر به قله هستیم.

امروز که بیش از ۶۷ هزار مسلمان اهل غزه به شهادت رسیده‌اند و جهان هر روز شاهد تصاویری هولناک از بمباران‌ها، گرسنگی و ویرانی است، فریاد Free Free Palestine در بیشتر کشور‌های جهان طنین‌انداز شده و به جریانی مردمی بدل گشته است.

دورانی که با نام «هولوکاست» برای یهودیان، پوششی از مظلومیت ساخته بودند، دیگر کارساز نیست. این روزها، در کمال بی‌پروایی، با سینه‌ای پر از غرور، می‌گویند که «اهالی کشتی‌های صمود را شکنجه کردیم»؛ و همین اعتراف، سندی است بر پایان آن مظلوم‌نمایی ساختگی و آغاز بیداری جهانی در برابر ظلم.

در این مسیر، که نوعی بیداری انسانی است، رسانه رسالتی یافته که حداقل در سال‌های گذشته نداشته است. شاید در آینده نیز رسانه دیگر ابزار تزریق دلخواه جریان غرب و سرمایه‌داری نباشد، بلکه خود حامل نوعی بیداری و طرفداری از حق خواهد بود؛ بیداری‌ای که با ریختن جان بیش از ۶۷ هزار زن و کودک حاصل شده است، خون‌هایی که بی‌شک هدر نخواهد رفت.

رسانه توانسته تصویری را که ساخته شده بود را بشکند بسیاری از افراد را با یکدیگر همراه کند تا با آینه حقیقت مسیرشان را پیش بگیرند؛ از هنرمندانی همچون خاویر باردم گرفته تا خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که به خاطر حفظ بی‌طرفی حرفه‌ای خود از پوشش‌های جانبدارانه انصراف دادند و هم‌زمان، این همراهی تنها محدود به اهالی هنر و رسانه نبود؛ حتی ورزشکاران نیز با ایستادن پای غزه، نشان دادند که این بیداری انسانی گسترده‌تر از هر مرز حرفه‌ای یا ملیتی است.

در برابر سیاست رسانه‌ای غرب، آوینی بر احیای رسانه متعهد به حقیقت تأکید داشت. رسانه‌ای که نه در پی جلب توجه و سود اقتصادی، بلکه در پی هدایت انسان به سوی معنا و حقیقت باشد. به باور او، رسانه اسلامی باید آیینه حقیقت باشد، نه ابزار نفوذ فرهنگ سلطه. شاید بتوان گفت که رسانه در این روز‌هایی که غزه دارد درد می‌کشد به وظیفه اصلی خود رسیده است این را هم باید توجه داشت که رسانه اثری تدریجی دارد و نه دفعی.

