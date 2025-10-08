باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در مراسم افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت کوشک میدان که تکمیل آن با تلاش‌های خیر مهندس «حمید کندازی» انجام شد، افتتاح شد؛ «کمال فخرپور» رییس این مرکز گفت: این مرکز در زمینی به مساحت ۷۵۵ متر مربع و با زیر بنای بالغ بر ۱۸۸۰ متر مربع و در ۴ طبقه احداث شده و هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برای آن صرف شده است که نیمی از این اعتبار توسط خیر ارزشمند حمید کندازی تأمین شده است.

فخرپور افزود: این مرکز به جمعیتی حدودی ۵۰ هزار نفر تحت پوشش، خدمات بهداشتی ارائه که شامل پزشک خانواده، واکسیناسیون، مراقبت از نوزادان، کودکان، مادران باردار و سالمندان، سلامت محیط و کار و نیز خدمات مشاوره‌ای تغذیه و سلامت روان است.

حمیدرضا قاسم‌پور معاون اجرایی مجمع خیرین تأمین سلامت، و دکتر «محمدرضا هدایتی» مشاور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز در این مراسم حضور داشتند.

قاسم‌پور در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های بهداشتی گفت: حمایت‌های خیرین نه تنها موجب تسریع در تکمیل پروژه‌های بهداشتی می‌شود، بلکه کیفیت خدمات سلامت را برای جامعه افزایش می‌دهد؛ این مراکز در این منطقه امکان دسترسی آسان و برابر به خدمات بهداشتی را فراهم می‌کنند.

هدایتی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که حضور خیرین در عرصه سلامت، به ویژه در زمینه تأمین تجهیزات و تکمیل پروژه‌های درمانی و بهداشتی، نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامت جامعه دارد؛ مرکز خدمات جامع سلامت "شیرخان کندازی" نمونه‌ای موفق از همکاری دانشگاه و خیرین در راستای خدمت به مردم است. این مرکز، به عنوان نقطه‌ای کلیدی برای ارائه خدمات جامع سلامت، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت جامعه و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پیشگیرانه و درمانی به شمار می‌آید.