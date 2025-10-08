باشگاه خبرنگاران جوان - شهید «سید مرتضی ابن‌الرسول» فرماندهٔ فاوای هوافضا، در سکوت آمادهٔ پرواز بود؛ فرمانده‌ای که زندگی را با عشق آمیخت و نامش را به چراغی جاودان بدل کرد. او هرگز از شهادت سخن نمی‌گفت تا بار غم را بر دوش خانواده‌اش نگذارد، اما زندگی‌اش پیام شهادت را به آرامی فریاد می‌زد.

شهید «سید مرتضی ابن‌الرسول» فرماندهٔ فاوای هوافضا، مردی بود که زندگی‌اش نه تنها در میدان نبرد، بلکه در خانه و خانواده، جلوه‌ای از ایمان، فداکاری و اخلاق بود.او متولد سال ۱۳۵۹ در کاشان بود، جوانی که عشق به علم و خدمت را هم‌زمان در دل پرورش داد. تحصیلاتش را تا فوق‌لیسانس مهندسی برق ادامه داد و از سال ۱۳۹۵، مسئولیتی خطیر را در تهران پذیرفت تا راهی دشوار و پرافتخار را در پیش گیرد.اما زندگی او ماجرایی فراتر از عنوان و جایگاه بود؛ داستان مردی که با قلبی سرشار از ایمان، زندگی را با عشق و احترام به دیگران آمیخته بود و در نهایت هم در راه پاسداری از وطن، در کنار سردار پرافتخار شهید «امیرعلی حاجی‌زاده» به شهادت رسید.

یادگار اولین لحظهٔ پدر شدن آقا مرتضی و الهام خانم با هم قوم و خویش بودند. آقا مرتضی پسردایی مادر الهام خانم بود و همین رفت‌وآمدهای خانوادگی، آشنایی بیشتری میانشان ایجاد کرده بود. همین شد که آقا سید وقتی ۲۳ ساله بود، از مادرش خواست که الهام را برایش خواستگاری کند.سال ۱۳۸۳ بود. الهام خانم ۱۷ سال داشت که با هم نامزد شدند. یک سال بعد، در روز ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها جشن عروسی‌شان برپا شد و زندگی مشترکشان را آغاز کردند.آغاز زندگی‌شان ساده و آرام بود. مدتی در خانهٔ مادر آقا سید زندگی کردند. اردیبهشت ۱۳۸۵ خداوند «زهرا سادات» را به آنها عطا کرد. سال ۱۳۹۳ هم آقا «سیدمحمدطاها» پا به جمع خانواده گذاشت و خانوادهٔ چهارنفره‌شان کامل شد.شهید ابن‌الرسول همیشه سمت چپ صورت دخترشان را می‌بوسیدند. برای همهٔ خانواده سؤال شده بود که چرا سمت راست نه و فقط سمت چپ؟! بالاخره یک روز آقا سید در مقابل اصرارها و پرسش‌ها کوتاه آمدند و تعریف کردند «روز اولی که پدر شدم و دخترم را در آغوشم گذاشتند، سمت چپ صورتش را بوسیدم. این لحظه را هرگز فراموش نکردم.»تا ۱۹ سال بعد از آن روز، آقا مرتضی به یاد آن روز و اولین لحظات پدر شدن، همان سمت صورت دخترشان را می‌بوسیدند.