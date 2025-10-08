باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی «سیتیزن‌لب» و روزنامه «هاآرتص» مبنی بر حمایت دولت نتانیاهو از رضا پهلوی و کارزار تبلیغاتی اسرائیل برای برجسته‌سازی پهلوی، واکنش‌های بسیار زیادی را به همراه داشت؛ اما رژیم صهیونیستی با حمایت از رضا پهلوی چه سودی می‌برد؟

به تازگی، یک مؤسسه کانادایی ـ سیتیزن‌لب ـ به همراه قدیمی‌ترین روزنامه اسرائیل، یعنی هاآرتص، گزارشی تحقیقی منتشر کردند. در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی با ایجاد اکانت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از هوش مصنوعی، رضا پهلوی را در فضای مجازی تبلیغ می‌کند. این گزارش، واکنش‌های بسیار زیادی را از سوی رسانه‌ها و کاربران به دنبال داشته است؛ اما آنچه که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته، چرایی و به عبارتی دیگر، انگیزه دولت نتانیاهو برای برجسته‌سازی رضا پهلوی است.

اگر کمی به عقب بازگردیم و فعالیت رضا پهلوی در روزهای جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و پس از آن را مورد بررسی قرار دهیم، به پاسخ این سؤال ـ که چرا اسرائیل، رضا پهلوی را تبلیغ می‌کند؟ ـ نزدیک‌ می‌شویم.