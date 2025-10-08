یکی از مزایای رضا پهلوی برای صهیونیست‌ها، حمایت او از حمله نظامی به ایران بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی «سیتیزن‌لب» و روزنامه «هاآرتص» مبنی بر حمایت دولت نتانیاهو از رضا پهلوی و کارزار تبلیغاتی اسرائیل برای برجسته‌سازی پهلوی، واکنش‌های بسیار زیادی را به همراه داشت؛ اما رژیم صهیونیستی با حمایت از رضا پهلوی چه سودی می‌برد؟

به تازگی، یک مؤسسه کانادایی ـ سیتیزن‌لب ـ به همراه قدیمی‌ترین روزنامه اسرائیل، یعنی هاآرتص، گزارشی تحقیقی منتشر کردند. در این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی با ایجاد اکانت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از هوش مصنوعی، رضا پهلوی را در فضای مجازی تبلیغ می‌کند. این گزارش، واکنش‌های بسیار زیادی را از سوی رسانه‌ها و کاربران به دنبال داشته است؛ اما آنچه که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته، چرایی و به عبارتی دیگر، انگیزه دولت نتانیاهو برای برجسته‌سازی رضا پهلوی است.

اگر کمی به عقب بازگردیم و فعالیت رضا پهلوی در روزهای جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و پس از آن را مورد بررسی قرار دهیم، به پاسخ این سؤال ـ که چرا اسرائیل، رضا پهلوی را تبلیغ می‌کند؟ ـ نزدیک‌ می‌شویم.

حمایت رضا پهلوی از تجاوز نظامی رژیم صهیونی به ایران

یکی از مزایای رضا پهلوی برای صهیونیست‌ها، حمایت او از حمله نظامی به ایران بود. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که جریان رسانه‌ای سلطنت‌طلب، سال‌ها تلاش کردند تا رضا پهلوی و یا به‌طور کلی، خانواده پهلوی را به‌عنوان یک جریان «ملی» و افرادی «ملی‌گرا» معرفی کنند.

جالب است که رضا پهلوی با ادعای ملی‌گرایی، در حمایت از حمله خارجی به ایران شروع به فعالیت کرد و حتی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی، کشته‌شدن غیرنظامیان ایرانی را توجیه و از رژیم اسرائیل دفاع کرد؛ البته این رفتار رضا پهلوی ـ ایستادن در کنار دشمن خارجی ـ واکنش منفی بسیاری از چهره‌ها و گروه‌های ضدانقلاب را نیز در پی داشت.

جاسوس‌گیری برای اسرائیل در پوشش همکاری ملی

اما شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین اقدامات رضا پهلوی که در پیشبرد اهداف رژیم اسرائیل انجام گرفت، راه‌اندازی یک پویش به اسم «همکاری ملی» بود. در حالی که سلطنت‌طلب‌ها و طرفداران پهلوی بارها اختلاف و ضدیت خود را با شبکه اینترنشنال بروز داده بودند، رضا پهلوی کاملاً غیرمنتظره، رسماً مقابل دوربین اینترنشنال قرار گرفت و آغاز پروژه‌ای جدید سخن گفت.

همکاری ملی، پروژه بود که با به نمایش گذاشتن یک کیوآرکُد در شبکه اینترنشنال، رضا پهلوی از ایرانیانِ ساکن ایران دعوت به همکاری کرد. تکیه این پروژه نیز بیشتر روی نظامی‌ها بود.

فرامرز دادرس، افسر سابق گارد شاهنشاهی، با «جاسوسی ملی» نامیدن این پروژه گفته است: «این یک طرح جاسوسی است که توسط تلویزیون اینترنشنال انجام می‌شود؛ با نشان دادن یک کدی برای جلب توجه و فریب مردم... تا مدت کوتاهی دیگر افتضاحات این همکاری ملی را نیز خواهیم دید. این همکاری ملی نیست این؛ بلکه جاسوسی ملی است!»

هرچند به نظر می‌رسد که پروژه همکاری ملی به نتیجه نرسیده است و به همین جهت، به تازگی، رضا پهلوی مجدداً یک طرح تازه تحت عنوان «ایران را پس می‌گیریم» به راه انداخته و دوباره خواهان جذب افرادی برای همکاری شده است.

اما ارتباط این طرح‌های «جذب جاسوس» از سوی رضا پهلوی، با کارزار تبلیغاتی اسرائیل برای حمایت از پهلوی، می‌تواند به‌عنوان یک مجموعه عملیات رسانه‌ای در نظر گرفته شود.

درواقع، از طرفی رضا پهلوی با تظاهر به ملی‌گرایی و میهن‌دوستی، در بستر شبکه اینترنشنال ـ که رویکرد صهیونیستی و ضد ایرانی‌اش برای بسیاری از افکار عمومی روشن شده ـ سعی می‌کند افرادی را در داخل کشور برای اسرائیل جذب کند؛ از طرفی هم اسرائیل برای آنکه به موفقیت رضا پهلوی به‌عنوان یک مهره رسانه‌ای بیافزاید، او را در شبکه‌های اجتماعی پوشش می‌دهد و با ایجاد اکانت‌های جعلی، از او حمایت می‌کند.

منبع: فارس

برچسب ها: نتانیاهو ، رضا پهلوی ، اکانت های جعلی
