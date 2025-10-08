باشگاه خبرنگاران جوان - روانشناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به اهمیت «فضای مناسب» برای تمرکز کودک اشاره کرد و گفت: نوشتن مشق در محیطهای شلوغ یا در مقابل تلویزیون، تمرکز کودک را مختل میکند؛ بنابراین والدین باید محیطی آرام و مشخص برای انجام تکالیف فراهم کنند.
وی نخستین اصل در انجام تکالیف دانشآموزان را «تعیین زمانبندی مشخص» دانست و گفت: به جای تذکرهای پراکنده در طول روز، بهتر است با مشارکت کودک، ساعت مشخصی برای انجام تکالیف تعیین شود.
مقدمنیا بر ضرورت «تقسیم تکالیف سنگین به بخشهای کوچکتر» تأکید کرد و گفت: وقتی حجم تکالیف زیاد است، کودک دچار استرس و دلسردی میشود. بخشبندی تکالیف باعث میشود کودک با انگیزه و تمرکز بیشتری پیش برود.
روانشناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استراحتهای کوتاه و مفید را نیز یکی از اصول مهم دانست و توضیح داد: پس از هر ۴۵ دقیقه مطالعه، یک وقفه پنج دقیقهای متناسب با سن کودک میتواند به بازیابی انرژی و تمرکز کمک کند.
مقدمنیا با اشاره به رفتار برخی کودکان پس از نوشتن یک صفحه مشق، که به بازی مشغول میشوند، افزود: برای این کودکان بازگشت به تکلیف دشوار است؛ که این رفتار در سنین پایین طبیعی است اما اگر این الگو پس از یکی دو ماه ادامه یابد، ممکن است نشانهای از اختلال تمرکز باشد و نیاز به مشاوره تخصصی دارد.
وی با تأکید بر اینکه نوشتن مشق توسط والدین نهتنها کمکی به کودک نمیکند بلکه مانع رشد مسئولیتپذیری اوست، از والدین خواست تا اجازه دهند فرزندانشان پیامد رفتارهای خود را تجربه کنند و با حمایت، آنها را به سوی استقلال و نظم فردی هدایت کنند.
