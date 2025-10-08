نوشتن مشق در محیط‌های شلوغ یا در مقابل تلویزیون، تمرکز کودک را مختل می‌کند؛ بنابراین والدین باید محیطی آرام و مشخص برای انجام تکالیف فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روان‌شناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به اهمیت «فضای مناسب» برای تمرکز کودک اشاره کرد و گفت: نوشتن مشق در محیط‌های شلوغ یا در مقابل تلویزیون، تمرکز کودک را مختل می‌کند؛ بنابراین والدین باید محیطی آرام و مشخص برای انجام تکالیف فراهم کنند.

محمد مهدی مقدم‌نیا با اشاره به اینکه بسیاری از والدین در روزهای ابتدایی مدرسه با مقاومت یا کندی فرزندان در انجام تکالیف مواجه می‌شوند، اظهار کرد: تدوین قوانین ساده و قابل اجرا می‌تواند مسیر انجام تکالیف را برای کودکان هموارتر کند.

وی نخستین اصل در انجام تکالیف دانش‌آموزان را «تعیین زمان‌بندی مشخص» دانست و گفت: به جای تذکرهای پراکنده در طول روز، بهتر است با مشارکت کودک، ساعت مشخصی برای انجام تکالیف تعیین شود.

مقدم‌نیا بر ضرورت «تقسیم تکالیف سنگین به بخش‌های کوچک‌تر» تأکید کرد و گفت: وقتی حجم تکالیف زیاد است، کودک دچار استرس و دلسردی می‌شود. بخش‌بندی تکالیف باعث می‌شود کودک با انگیزه و تمرکز بیشتری پیش برود.

روان‌شناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استراحت‌های کوتاه و مفید را نیز یکی از اصول مهم دانست و توضیح داد: پس از هر ۴۵ دقیقه مطالعه، یک وقفه‌ پنج دقیقه‌ای متناسب با سن کودک می‌تواند به بازیابی انرژی و تمرکز کمک کند.

مقدم‌نیا با اشاره به رفتار برخی کودکان پس از نوشتن یک صفحه مشق، که به بازی مشغول می‌شوند، افزود: برای این کودکان بازگشت به تکلیف دشوار است؛ که این رفتار در سنین پایین طبیعی است اما اگر این الگو پس از یکی دو ماه ادامه یابد، ممکن است نشانه‌ای از اختلال تمرکز باشد و نیاز به مشاوره تخصصی دارد.

وی با تأکید بر اینکه نوشتن مشق توسط والدین نه‌تنها کمکی به کودک نمی‌کند بلکه مانع رشد مسئولیت‌پذیری اوست، از والدین خواست تا اجازه دهند فرزندان‌شان پیامد رفتارهای خود را تجربه کنند و با حمایت، آنها را به سوی استقلال و نظم فردی هدایت کنند.

منبع: روزنامه هفت صبح

برچسب ها: مشق نوشتن ، انجام تکالیف مدرسه
خبرهای مرتبط
تبدیل شدن تنبیه به تکلیف در مدارس + فیلم
چه کنیم تا تکالیف نوروزی بچه‌ها برای روز آخر تعطیلات نماند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اروپا اعتراف کرد: بمباران ایران نتیجه نداد، تهران قدرتمندتر شد
فرماندهی که هیمنه آمریکا را در خلیج فارس شکست
قصاص در قرآن؛ میان عدالت الهی و دعوت به گذشت
نمایش خانگی و عادی‌سازی ناهنجاری‌ها؛ وقتی قهرمان‌ها سیگار و الکل به دست می‌آیند
آنجا که باید سخن حق گفت، سکوت جایز نیست
مردی که ایران را ورق زد؛ صدمین زادروز ایرج افشار
کودکی از تیله تا تبلت؛ هویت نسل تازه در بزنگاه فرهنگی
آخرین اخبار
کودکی از تیله تا تبلت؛ هویت نسل تازه در بزنگاه فرهنگی
آنجا که باید سخن حق گفت، سکوت جایز نیست
فرماندهی که هیمنه آمریکا را در خلیج فارس شکست
نمایش خانگی و عادی‌سازی ناهنجاری‌ها؛ وقتی قهرمان‌ها سیگار و الکل به دست می‌آیند
مردی که ایران را ورق زد؛ صدمین زادروز ایرج افشار
اروپا اعتراف کرد: بمباران ایران نتیجه نداد، تهران قدرتمندتر شد
قصاص در قرآن؛ میان عدالت الهی و دعوت به گذشت
چین علیه بدبینی؛ شکارچیان احساسات منفی!
داستان نوبلیستی که دنیا دنبالش می‌گشت!
خالقان محتوای برتر اینستاگرام «حلقه طلا» جایزه می‌گیرند
اگر نوشابه‌ رژیمی می‌خورید، این مطلب را بخوانید
شهید سلامی و موضوع آسانی همانند «برجام»
انقلابیِ بی‌مرز: چگونه ابوالقاسم لاهوتی شاعر ایرانی در تاجیکستان جاودانه شد؟
آدامس برای جویدن است، نه بلعیدن
جمعه‌ها، اوج تماشای ایرانی‌ها در اینستاگرام/چه محتوایی در اینستاگرام ایران، خریدار دارد؟
طوفان اکتبر و تولد اسرائیلی جدید: از خودبیزاری تا چالش هویت
نارضایتی معلمان نسبت به اجرای اجباری ثبت سامانه‌ای حضور در مدارس سعودی
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند احساس داشته باشند!
نوشتن مشق جلوی تلویزیون ممنوع
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
بازی تمام شد آقای گروسی!
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی