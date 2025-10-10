مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت:اگر اقدامات مدیریتی در خصوص بازار گوشت صورت بگیرد، شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: با توجه به کمبود نهاده در سامانه بازارگاه، دامداران ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند که این امر منجر به قیمت تمام شده تولید می شوند.

به گفته وی، از ماه ها قبل نسبت به وضعیت بازار نهاده دامی هشدار دادیم، اما متاسفانه مشکلات کماکان پابرجاست.

عالی با بیان اینکه وزارت جهاد امنیت غذایی کشور را برعهده دارد، افزود: اگر اقدامات مدیریتی در خصوص بازار گوشت صورت بگیرد، شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: برای تنظیم بازار گوشت قرمز، نهاده مورد نیاز باید تامین شود.