باشگاه خبرنگاران جوان - پلتفرم تحلیل شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسر مارکتینگ، گزارش شش‌ماهه اینستاگرام ایران تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را منتشر کرده است.

این گزارش تحلیلی، بر اساس داده‌های شش ماهه از فعالیت بیش از ۳۵۰۰ اینفلوئنسر در اینستاگرام کشور تا شهریور ۱۴۰۴، به بررسی الگوهای محتوایی، رفتار مخاطبان، و روندهای تبلیغاتی می‌پردازد. یافته‌های کلیدی نشان‌دهنده یک بازار پویا هستند که در آن محتوای خودمانی و طنز، نانو-اینفلوئنسرها، و لذت‌های سریع مرکز توجه قرار دارند.

حاکمیت محتوای «واقعی و خودمانی» بر بازدید و تعامل

نتایج تحلیل‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که کلید تسخیر توجه و تعامل کاربران ایرانی، صداقت روایی و ماهیت خودمانی محتواست، نه صرفاً تولید محتوای پرزرق‌وبرق.

محتوای پربازدید: طنز و لایف استایل با «برش‌های واقعی» 

پربازدیدترین محتواها در اینستاگرام ایران حول محور طنز و لایف استایل با تمرکز بر برش‌های واقعی از زندگی شکل گرفته‌اند. این محتواها به دلیل ماهیت آشنا و قابل همذات‌پنداری، دارای قابلیت اشتراک‌گذاری بالا هستند و با فرهنگ سرگرمی ایرانی همخوانی دارند.

فعال‌سازی «پیوند پاراسوشال»

بالاترین نرخ تعامل (Engagement Rate) در صفحاتی شکل می‌گیرد که بر طنز روایی و ویدئوهای کوتاه قابل همدلی تمرکز دارند. دلیل این تعامل عمیق، فعال شدن پیوند پاراسوشال است: مخاطب خود را «وسط داستان» می‌بیند و تشویق می‌شود تا با پاسخ دادن، اصلاح کردن، یا نوشتن خاطره مشابه در بحث شرکت کند. این نوع محتوا کاربران را از مصرف‌کننده صرف به شریک محتوایی تبدیل می‌کند.

تقاضا برای «لذت سریع» و پاداش الگوریتم

رشد انفجاری در دسته‌بندی آشپزی-غذا نشان‌دهنده تقاضای بالای مخاطب برای محتوایی است که لذت سریع (Instant Dopamine) ایجاد می‌کند. این روند حاکی از آن است که الگوریتم اینستاگرام به محتوایی که فوراً مخاطب را راضی می‌کند، پاداش داده و در نتیجه سریع‌ترین رشد فالوئر را در این دسته‌بندی‌ها شاهد هستیم.

الگوهای رفتاری زمانی: تقابل زمان تولید و مصرف

الگوی هفتگی اینفلوئنسرها و مخاطبان آن‌ها کاملاً از هم تفکیک شده است که یک نکته کلیدی برای استراتژی انتشار است.

اوج مصرف: عصر جمعه‌ها

اوج تقاضای تماشا (بالاترین میانگین بازدید) به روز جمعه اختصاص دارد. این امر منعکس‌کنندهٔ فرهنگ فراغت و آنلاین بودن خانوادگی در تعطیلات پایان هفته است. در مقابل، کمترین میزان تماشا در روز پنج‌شنبه ثبت شده است.

اوج تولید: ابتدای هفته

اینفلوئنسرها تمایل دارند حجم انتشار محتوای خود را در ابتدای هفته (اوج: شنبه) منتشر کنند. این الگو نشان‌دهندهٔ یک شیفت کاری است که در آن تولید و ادیت محتوا طی روزهای پایان هفته انجام می‌شود و خروجی‌ها در ابتدای هفته منتشر می‌شوند.

استراتژی تبلیغاتی: تقسیم وظایف بین مگا و نانو اینفلوئنسرها

بازدهی تبلیغاتی در بازار اینفلوئنسر مارکتینگ ایران یک بازی باینری است که در آن هر دو گروه مگا و نانو/مایکرو اینفلوئنسرها نقش مکمل دارند.

  • مگا اینفلوئنسرها: نقش اصلی را در آگاهی‌بخشی وسیع و سریع ایفا می‌کنند. برندها از آن‌ها برای ایجاد آگاهی در سطح گسترده و روایت بلندمدت استفاده می‌کنند.

  • نانو/مایکرو اینفلوئنسرها: با وجود سهم کمتر در تولید کلی، نرخ تعامل نسبی بسیار قوی‌تری دارند. این گروه برای اهداف تعامل عمیق‌تر، جذب مخاطب با هزینه ارزان‌تر، و بهره‌گیری از پیوند پاراسوشال قوی‌تر انتخاب می‌شوند.

روندهای صنعتی: زیبایی و غذا در صدر

برندهای فعال در حوزه زیبایی/کلینیک بیشترین حجم تبلیغات را در اینستاگرام کشور (به ویژه در استوری‌ها) انجام داده‌اند. این امر نشان‌دهنده تقاضای بالا و رقابت شدید در این بخش است و استوری‌ها به عنوان پلتفرم اصلی برای تبلیغات سریع و عمل‌گرا (مانند تخفیف‌های لحظه‌ای) تثبیت شده‌اند.

بیشترین رشد فالوئر در بین اکانت‌های برتر به محتوای آشپزی/غذا اختصاص دارد. این موضوع، تأکیدی دیگر بر نقش محتوای «لذت سریع» در تسخیر الگوریتم و جلب توجه مخاطب ایرانی است.

بازار اینستاگرام فارسی در حال گذر از محتوای «ایده‌آل» به سمت محتوای «معتبر و واقعی» است. استراتژی‌های موفق باید:

اولویت‌دهی به طنز و روایت‌های لایف استایل: برای دستیابی به بالاترین نرخ بازدید و قابلیت اشتراک‌گذاری.

تولید محتوای سریع و رضایت‌بخش: برای بهره‌برداری از پاداش‌های الگوریتم (به ویژه در حوزه‌هایی مانند غذا).

بهینه‌سازی زمان انتشار: انتشار در ابتدای هفته، در حالی که اوج تماشا در جمعه‌هاست، نیازمند هوشمندی است. اینفلوئنسرها باید تلاش کنند بخش‌هایی از محتوای کلیدی خود را برای انتشار در روزهای اوج بازدید (جمعه) برنامه‌ریزی کنند.

رویکرد ترکیبی در تبلیغات: استفاده از مگا اینفلوئنسرها برای برد و آگاهی و نانو اینفلوئنسرها برای تعامل عمیق و ایجاد رابطه پایدار.

منبع: خبر آنلاین

برچسب ها: پست های اینستاگرام ، محتوای فضای مجازی
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
تضمین منافع مالی تولیدات فضای مجازی با انتشار در بستر تلوبیون + فیلم
نمایندگان اروپایی درباره قوانین دیجیتال تصمیم گیری می‌کنند
