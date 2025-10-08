باشگاه خبرنگاران جوان - پلتفرم تحلیل شبکه‌های اجتماعی و اینفلوئنسر مارکتینگ، گزارش شش‌ماهه اینستاگرام ایران تا پایان شهریور ۱۴۰۴ را منتشر کرده است.

این گزارش تحلیلی، بر اساس داده‌های شش ماهه از فعالیت بیش از ۳۵۰۰ اینفلوئنسر در اینستاگرام کشور تا شهریور ۱۴۰۴، به بررسی الگوهای محتوایی، رفتار مخاطبان، و روندهای تبلیغاتی می‌پردازد. یافته‌های کلیدی نشان‌دهنده یک بازار پویا هستند که در آن محتوای خودمانی و طنز، نانو-اینفلوئنسرها، و لذت‌های سریع مرکز توجه قرار دارند.

حاکمیت محتوای «واقعی و خودمانی» بر بازدید و تعامل

نتایج تحلیل‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که کلید تسخیر توجه و تعامل کاربران ایرانی، صداقت روایی و ماهیت خودمانی محتواست، نه صرفاً تولید محتوای پرزرق‌وبرق.

محتوای پربازدید: طنز و لایف استایل با «برش‌های واقعی»

پربازدیدترین محتواها در اینستاگرام ایران حول محور طنز و لایف استایل با تمرکز بر برش‌های واقعی از زندگی شکل گرفته‌اند. این محتواها به دلیل ماهیت آشنا و قابل همذات‌پنداری، دارای قابلیت اشتراک‌گذاری بالا هستند و با فرهنگ سرگرمی ایرانی همخوانی دارند.