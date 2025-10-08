باشگاه خبرنگاران جوان - آدامس، برخلاف بسیاری از خوراکیها، یک محصول غیرقابلهضم است که برای جویدن طراحی شده، برای بلعیدن. اگرچه بلعیدن تصادفی یک قطعه آدامس معمولاً خطر جدی ندارد، اما تکرار این رفتار یا بلعیدن حجم زیاد آن میتواند مشکلات گوارشی و انسدادی ایجاد کند.
ترکیب آدامس و مقاومت در برابر هضم
آدامس از ترکیباتی مانند پایهی لاستیکی (gum base)، شیرینکنندهها، طعمدهندهها و نرمکنندهها ساخته میشود. پایهی لاستیکی معمولاً شامل پلیمرهایی مانند پلیاتیلن، پلیوینیلاستات یا رزینهای طبیعیست که غیرقابلهضم هستند.
برخلاف غذاهای معمولی، آنزیمهای گوارشی نمیتوانند این ترکیبات را تجزیه کنند، و آدامس بهصورت دستنخورده از دستگاه گوارش عبور میکند.
خطرات بلعیدن آدامس
۱. انسداد گوارشی (Gastrointestinal Obstruction)
در موارد نادر، بلعیدن چند آدامس پشتسرهم—بهویژه در کودکان—میتواند باعث انسداد در معده یا روده شود. این خطر در صورت همراهی با اجسام دیگر (مانند سکه یا هسته میوه) افزایش مییابد.
۲. یبوست مزمن
آدامس بلعیدهشده ممکن است در مسیر گوارشی باقی بماند و با کاهش حرکت روده، به یبوست مزمن یا درد شکمی منجر شود.
۳. مشکلات بلع و خفگی
در کودکان خردسال، بلعیدن آدامس میتواند باعث خفگی یا ورود به مجاری تنفسی شود، که نیازمند اقدامات اورژانسی است.
۴. تأثیر روانی و رفتاری
عادت به بلعیدن آدامس ممکن است نشانهای از اختلالات رفتاری یا اضطراب باشد و در کودکان نیازمند اصلاح تربیتی است.
طبق تحقیقات، بلعیدن تصادفی یک قطعه آدامس معمولاً مشکلی ایجاد نمیکند و طی چند روز از بدن دفع میشود. اما بلعیدن مکرر یا ترکیب با اجسام دیگر میتواند خطرناک باشد.
توصیه میشود کودکان زیر ۵ سال اصلاً آدامس مصرف نکنند، و در سنین بالاتر نیز آموزش داده شوند که آدامس برای جویدن است، نه بلعیدن.
منبع: خبرآنلاین