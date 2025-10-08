قاچاقچی سوخت در شهرستان بم به دلیل استفاده از بارنامه‌های صوری به پرداخت ۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _‌ فریدون کشیتی گفت: پرونده فروش ۶۰ هزار و ۲۵۹ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بم رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمان، شعبه همچنین ۱۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال برای بهای مال از دست رفته به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۳۷ میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی افزود: بازرسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کرمان با بررسی تراکنش‌های مربوط به کارت سوخت  این تخلف را کشف و گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

منبع: تعزیرات حکومتی کرمان 

