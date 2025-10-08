اگر قرار باشد درباره شناخت اسرائیل، آمریکا و به‌صورت کلی دشمنان ایران صحبت کنیم، شاید مرجع مطمئن‌تری از فرماندهان شهیدی همچون سردار دانشمند شهید سلامی، کمتر پیدا کنیم.

جدای از ابعاد پنهان و کمتر گفته شده دانش شهید سلامی، زمانه فرماندهی او یکی از متفاوت دوره‌های سپاه پاسداران هست. در دوره او سالیان متمادی بی‌آنکه جامعه ایرانی چندان احساس کند با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در میدان نبرد جنگیده‌ایم. در دوره فرماندهی او به ظاهر فقط حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد و دو بار موشک‌باران رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد ولی کمتر از میادین جنگی گفته شد که او شب و روزها در نبردهای پنهان از دید مردم و آشکار از دید ژنرال‌های آمریکایی و صهیونیستی در زمین و دریا، فرماندهی عملیات‌های مهم و برجسته را بر عهده داشته است. اساساً سطح فهم و شناخت او از مقامات سیاسی و نظامی آمریکا در یک نبرد نزدیک همه‌جانبه بوده و از آن فراز، رصد و قضاوت‌کردن درباره میزهای مذاکراتی همچون برجام، برای او از بسیاری، راحت‌تر بوده است. معنای این حرف را بیشتر کسانی می‌دانند که پای درس آمریکاشناسی و اسرائیل شناسی او از نزدیک نشسته‌اند و از نزدیک مشاهده کردند که او با سخت‌ترین و پیچیده‌ترین وجهه طرف آمریکایی در پرونده‌های مهم علمی، سیاسی و نظامی نبرد کرده و اتفاقاً پیروز هم بوده است.

قدرت نظریه‌های تئوریک سردار سلامی در باب نحوه ساخت قدرت در جهان فعلی و منطق مواجه راهبردی او با آمریکایی‌ها که بخشی از آن در سخنرانی‌های علنی او بیان شده؛ از دقیق‌ترین و امتحان پس دهنده‌ترین نظریه‌های سال‌های اخیر در باب الگو مناسب نحوه زیست مطلوب در مناسبات بین‌المللی است. برای فرمانده‌ای که تنها یکی از بخش‌های تحت اشراف و راهبری او، محور و‌جبهه مقاومت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جهت‌دهنده‌ها و قوام‌دهنده‌های سیاست خارجه جمهوری اسلامی بوده، سخن‌گفتن به‌گونه‌ای که با تصویر کلی و واقعی از مواضع، تفسیر، تحلیل‌های شناخته شده و مکرر بیان شده این دانشمند علمی و نظامی در باب برجام و دوران مذاکرات دهه نود فاصله داشته باشد، جفای بسیار بد هست و خواهد بود.

منبع: کانال تلگرامی مهدی جهان‌تیغی

برچسب ها: سردار حسین سلامی ، سردار سلامی
وزیر کشور با خانواده‌های شهیدان سلامی و باقری دیدار کرد
هدیه مردم به فرزند شهید سلامی در سالروز تولدش + فیلم
