باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در همایش مجمع عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس در شیراز، با تأکید بر نقش کلیدی این سازمان در تحقق اهداف توسعهای استان، اظهار داشت: سازمان همیاری میتواند در حل مسائل شهری، توسعه شهرستانها و ایجاد درآمدهای پایدار نقش مؤثری ایفا کند و فعالتر شدن آن، زمینهساز رشد و آبادانی استان خواهد بود.
او با تأکید بر ضرورت مدیریت علمی و کارشناسی در اداره این سازمان، افزود: تصمیمگیریهای مقطعی نباید جایگزین برنامهریزی هدفمند شوند و فعالیتها باید در چارچوب زمانبندی مشخص و قابل ارزیابی پیش بروند.
امیری با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای ارتقای جایگاه سازمان همیاری، اعلام کرد: در مسیر رفع موانع حقوقی و قضایی، حمایتهای لازم صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز، اصلاح آییننامهها و قوانین با همکاری ملی و استانی دنبال میشود.
استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت مولدسازی املاک دولتی برای کمک به شهرداریها گفت: پروژههایی نظیر آزادراه شیراز–اصفهان و طرحهای آموزشی و ورزشی از طریق مولدسازی در حال اجرا هستند و شهرستانهایی که دارای املاک بلااستفادهاند، میتوانند از این ظرفیت برای توسعه شهری بهرهمند شوند.
امیری با اشاره به وجود ۱۲۷ شهرداری در استان فارس، بر لزوم برنامهریزی برای ایجاد منابع مالی پایدار در چارچوب سیاستهای کلان کشور تأکید کرد و افزود: شهرداریها باید نقش مؤثری در ایجاد نشاط اجتماعی ایفا کنند؛ از طریق توسعه فضاهای عمومی، پارکها و برنامههای فرهنگی، میتوان به تقویت انسجام اجتماعی و امنیت روانی جامعه کمک کرد.
او همچنین خواستار هماهنگی مستمر شهرداران با فرمانداران و دستگاههای اجرایی شد و تأکید کرد: شهرداران بهعنوان سهامداران سازمان همیاری باید مطالبهگر باشند تا این نهاد با عملکردی فعالتر در مسیر توسعه گام بردارد.
امیری در پایان پیشنهاد داد که کارگروههای منطقهای متناسب با شرایط هر بخش از استان تشکیل شوند تا مسائل محلی بهصورت تخصصیتر بررسی و پیگیری شوند و سازمان همیاری با تکیه بر مدیریت علمی و برنامهمحور، به یکی از سازمانهای پیشرو کشور تبدیل شود.
بازخوانی اساسنامه؛ گام نخست تحول
ابراهیم صبوری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس در ادامه این مراسم، با ارائه گزارشی از عملکرد چندماهه این سازمان، از آغاز فرآیند بازخوانی اساسنامه بهعنوان گام بنیادین در مسیر تحول خبر داد و گفت: اساسنامه تنها یک سند حقوقی نیست، بلکه نقشه راه آینده سازمان است.
او با تأکید بر ضرورت تطبیق اساسنامه با نیازهای روز مدیریت شهری، افزود: این بازنگری باید پویا، شفاف و متناسب با تحولات جدید باشد تا سازمان همیاری از حاشیه به متن توسعه استان وارد شود.
صبوری همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت جوانان و نخبگان استان تأکید کرد و گفت: آنان صاحبان اندیشه، انرژی و فناوری هستند و باید از حاشیه تصمیمسازی به متن رهبری سازمان راه یابند.
او تصریح کرد: سازمان همیاری از این پس نه تنها مجری سیاستها، بلکه معمار آینده مدیریت شهری خواهد بود؛ نهادی شفاف، خلاق، توسعهمحور و مبتنی بر عقلانیت تکنوکراتیک.
مدیرعامل سازمان همیاری در پایان گفت: با اتکا بر دادهها، شفافیت و چابکی، فرصتهای تازهای برای توسعه رقم خواهیم زد و این سازمان در مسیر نوگرایی، پرچمدار مدیریت مدرن و توسعه هوشمند در استان فارس خواهد بود.