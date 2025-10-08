باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر جهانگیر روز چهارشنبه با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی یادآور سلحشوریهای عزیزان جان بر کف نیروی انتظامی است، این مناسبت را به همه سرداران، سربازان و سرافرازان عرصه امنیت کشور تبریک گفت و افزود: امروز نیروی انتظامی مقتدرتر از همیشه برای پاسداری از امنیت مردم و کشور و حفظ نظم و انضباط کوشا است و توانسته که علاوه بر وظایفی که بر عهده دارد، ماموریتهای انقلاب را هم به درستی و در راستای ارزشها دنبال کند.
جهانگیر با بیان اینکه تلاشهای فراجا در تامین امنیت ستودنی است، افزود: امروز نیروی انتظامی در انجام وظایف قانونی خود خوب عمل کرده و هر جایی که نظام چه در حوزههای پیشگیرانه و چه در حوزههای عملیاتی به حضور فراجا احساس نیاز کرده، آمادگی خود را نشان داده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سابقه طولانی مدت فعالیت نیروهای انتظامی در کشور اضافه کرد: نیروی انتظامی در حقیقت ادغام شده سه نیروی مهم کشور یعنی کمیتههای انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری است که پس از انقلاب اسلامی ایران به انسجام رسیده و به فرماندهی انتظامی کشور تبدیل شده است.
جهانگیر تاکید کرد: فراجا در حقیقت یک پلیس تخصصی است که نگاه تخصصی و تعهدی دارد؛ یعنی کمیته انقلاب آن نگاههای تعهدی را در نیروی انتظامی توسعه داد و شهربانی و ژاندارمری هم بر اساس تخصصهایی که داشتند توانستند که بعد تخصصی را در فرماندهی انتظامی شکل دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی با همه وجود و در همه عرصهها از فرماندهی انتظامی کشور حمایت میکند و این آمادگی را دارد تا همکاریهای لازم بین قوه قضاییه نیروی انتظامی را در همه ابعاد ارتقا دهد.
جهانگیر با اشاره به اینکه مردم طعم شیرین امنیت، حفظ نظم و آرامش را در تمام کشور درک میکنند، افزود: این حس امنیت پدید نمیآمد مگر با مجاهدتهای عزیزانی که در راه حفظ امنیت و سرمایههای کشور جانفشانی کرده و شهیدانی را هم در این راه تقدیم اسلام کردهاند؛ به عنوان مثال در مبارزه با مواد مخدر که یک بلای خانمان سوز است، نیروی انتظامی حقیقتاً خدمات شایانی را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این مبارزه و این فعالیتها، مرضی رضای خداوند قرار گرفته و با همکاری و همافزایی که میان قوه قضاییه و فراجا صورت میگیرد شاهد ارتقای امنیت و سرمایههای اجتماعی باشیم که در سایه آن مردم عزیز کشور یک زندگی توام با آرامش و رفاه را تجربه کنند.
منبع: قوه قضاییه