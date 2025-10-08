آثار شبکه نمایش خانگی با نمایش آشکار سیگار، الکل و رفتار‌های پرخطر، قبح اجتماعی را می‌کاهند و مرز ناهنجاری و رفتار پذیرفته‌شده را مخدوش می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش خانگی با نمایش آشکار مصرف سیگار، الکل و رفتارهای پرخطر، مرز میان ناهنجاری و رفتار پذیرفته‌شده را کمرنگ کرده و نگرانی کارشناسان سلامت روان و فرهنگ را برانگیخته است. این آثار، بدون محدودیت و سانسور، تأثیر بیشتری از فضای مجازی بر مخاطبان دارند.
 
چند روز پیش محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت، در گفت‌وگویی اعلام کرد که قبح مصرف سیگار، مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی در بسیاری از جوامع و گروه‌های اجتماعی کاهش یافته است.شاید در نگاه نخست، این قبح‌زدایی را بتوان ناشی از تغییرات و تحولات ناشی از فضای مجازی دانست، اما به نظر می‌رسد در صدر عوامل مؤثر، باید به آثار شبکه نمایش خانگی اشاره کرد؛ آثاری که با وجود داستان‌هایی نه‌چندان قوی اما عامه‌پسند  و نمونه‌های مشابه توانسته‌اند مخاطبان زیادی را جذب کنند و از این منظر، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به فضای مجازی داشته باشند.شالبافان نیز این نکته را تأیید کرده و گفته است: «متأسفانه، مصرف الکل در بسیاری از فیلم‌ها به‌عنوان بخشی از سبک زندگی به تصویر کشیده می‌شود.»
 
دلیل این تأثیرگذاری بیشتر نمایش خانگی را می‌توان در نبود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدی دانست؛ زیرا این آثار بدون سانسور یا قید و شرط، چنین رفتارهایی را آشکارا نمایش می‌دهند. در مقابل، در تولیدات تلویزیونی، محدودیت‌ها پررنگ‌تر است. نه صرفاً به دلیل سانسور، بلکه از آن جهت که رسانه باید در همه‌ی زمینه‌ها الگوی مصرف و رفتار صحیح برای مخاطب باشد.
 
در همین زمینه، فرشید رضایی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، در شماره‌ی اخیر نشریه‌ (متعلق به ساترا)، از پیگیری بازنگری در قانون جرایم رایانه‌ای با هدف جلوگیری از نمایش مصرف سیگار و دخانیات در محصولات شبکه نمایش خانگی خبر داده است. او در این باره گفته: «اخیراً مکاتبه‌ای از سوی وزیر بهداشت با دادستانی کل کشور و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده و از آن‌ها خواسته‌ایم ممنوعیت نمایش مصرف دخانیات در فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی با جدیت اجرا شود.»
 
نمایش مصرف الکل و حتی سیگار، اگر در قالب رفتاری ضد اجتماعی و ناهنجار به تصویر کشیده شود، قابل توجیه است؛ اما در عین حال، نباید به گونه‌ای باشد که این رفتارها را عادی، جذاب یا مسئولیت‌ناپذیر نشان دهد.لازم به ذکر است که سریال‌های متعددی با پرداختن به ناهنجاری‌های اجتماعی تولید شده است نیز با محوریت خط داستانی مرتبط با قمار و تجاوز آغاز می‌شود؛ موضوعاتی که همواره در زمره‌ی خطوط قرمز محتوایی قرار داشته‌اند و پرداختن به آن‌ها در این سطح از وضوح و صراحت، تا پیش از این در آثار نمایشی و تصویری کشور سابقه نداشته است. همین مسئله نشان می‌دهد که فضای نمایش خانگی، در غیاب چارچوب‌های نظارتی مشخص، به سمت بازنمایی بی‌پرده‌ترِ ناهنجاری‌های اجتماعی حرکت کرده است؛ امری که می‌تواند تبعات فرهنگی و روانی قابل‌توجهی برای جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، به همراه داشته باشد.
 
آنچه امروز در قالب نمایش آزادانه‌ مصرف سیگار، الکل یا سایر رفتارهای پرخطر در شبکه نمایش خانگی دیده می‌شود، شاید در نگاه اول تنها یک انتخاب هنری یا تلاش برای واقع‌گرایی به نظر برسد، اما در بلندمدت می‌تواند به تغییر نگرش نسل‌های آینده منجر شود. نبود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قاطع و قانون‌مند، به تدریج مرز میان «رفتار ناهنجار» و «رفتار پذیرفته‌شده» را کمرنگ می‌کند و زمانی فرا خواهد رسید که اصلاح این نگرش‌ها یا بازگرداندن قبح اجتماعیِ چنین رفتارهایی دیگر ممکن نباشد. جامعه‌ای که در برابر عادی‌سازی ناهنجاری‌ها واکنش نشان ندهد، ناخواسته در مسیر از دست دادن ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی خود گام برمی‌دارد.
 
منبع: فارس
برچسب ها: قهرمان فیلم ، نمایش خانگی ، مصرف الکل
خبرهای مرتبط
درآمد وی‌اودی‌ها از «پخته‌خواری»؛ تکیه بر آثار خارجی به جای تولید بومی
بهای سنگین جامعه برای خنده‌های ارزان
وقتی دود زبان مشترک کارکنان می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازی تمام شد آقای گروسی!
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
آدامس برای جویدن است، نه بلعیدن
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی
جمعه‌ها، اوج تماشای ایرانی‌ها در اینستاگرام/چه محتوایی در اینستاگرام ایران، خریدار دارد؟
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
طوفان اکتبر و تولد اسرائیلی جدید: از خودبیزاری تا چالش هویت
اگر نوشابه‌ رژیمی می‌خورید، این مطلب را بخوانید
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
آخرین اخبار
مردی که ایران را ورق زد؛ صدمین زادروز ایرج افشار
اروپا اعتراف کرد: بمباران ایران نتیجه نداد، تهران قدرتمندتر شد
قصاص در قرآن؛ میان عدالت الهی و دعوت به گذشت
چین علیه بدبینی؛ شکارچیان احساسات منفی!
داستان نوبلیستی که دنیا دنبالش می‌گشت!
خالقان محتوای برتر اینستاگرام «حلقه طلا» جایزه می‌گیرند
اگر نوشابه‌ رژیمی می‌خورید، این مطلب را بخوانید
شهید سلامی و موضوع آسانی همانند «برجام»
انقلابیِ بی‌مرز: چگونه ابوالقاسم لاهوتی شاعر ایرانی در تاجیکستان جاودانه شد؟
آدامس برای جویدن است، نه بلعیدن
جمعه‌ها، اوج تماشای ایرانی‌ها در اینستاگرام/چه محتوایی در اینستاگرام ایران، خریدار دارد؟
طوفان اکتبر و تولد اسرائیلی جدید: از خودبیزاری تا چالش هویت
نارضایتی معلمان نسبت به اجرای اجباری ثبت سامانه‌ای حضور در مدارس سعودی
هفت نشانه برای اینکه بفهمیم یک متن را هوش مصنوعی نوشته است یا نه
پاسخ تند دکتر شریعتی به داریوش آشوری بخاطر تطهیر اسرائیل
وقتی ماشین‌ها یاد می‌گیرند احساس داشته باشند!
نوشتن مشق جلوی تلویزیون ممنوع
رضا پهلوی چه سودی برای اسرائیل دارد؟
بازی تمام شد آقای گروسی!
شکلاتی که راز شهادت فرمانده را فاش کرد
دین پاستلی؛ بیزینس میلیاردی
وقتی سهراب سپهری از نیویورک فرار کرد
پادزهری که مرتضی آوینی ندید
رسانه‌های آمریکایی در عمیق‌ترین بحران بی‌اعتمادی فرو رفتند
کنفرانس آلمان را با «مادری» تاخت زدم!
با این راه‌حل «دیسگرافیا» فراری می‌شود
مسلمان شدن کاپیتان ایتالیایی صمود در زندان صهیونیست‌ها