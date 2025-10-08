باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش خانگی با نمایش آشکار مصرف سیگار، الکل و رفتارهای پرخطر، مرز میان ناهنجاری و رفتار پذیرفته‌شده را کمرنگ کرده و نگرانی کارشناسان سلامت روان و فرهنگ را برانگیخته است. این آثار، بدون محدودیت و سانسور، تأثیر بیشتری از فضای مجازی بر مخاطبان دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش خانگی با نمایش آشکار مصرف سیگار، الکل و رفتارهای پرخطر، مرز میان ناهنجاری و رفتار پذیرفته‌شده را کمرنگ کرده و نگرانی کارشناسان سلامت روان و فرهنگ را برانگیخته است. این آثار، بدون محدودیت و سانسور، تأثیر بیشتری از فضای مجازی بر مخاطبان دارند.

چند روز پیش محمدرضا شالبافان، مدیرکل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت، در گفت‌وگویی اعلام کرد که قبح مصرف سیگار، مواد مخدر و نوشیدنی‌های الکلی در بسیاری از جوامع و گروه‌های اجتماعی کاهش یافته است. شاید در نگاه نخست، این قبح‌زدایی را بتوان ناشی از تغییرات و تحولات ناشی از فضای مجازی دانست، اما به نظر می‌رسد در صدر عوامل مؤثر، باید به آثار شبکه نمایش خانگی اشاره کرد؛ آثاری که با وجود داستان‌هایی نه‌چندان قوی اما عامه‌پسند و نمونه‌های مشابه توانسته‌اند مخاطبان زیادی را جذب کنند و از این منظر، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به فضای مجازی داشته باشند. شالبافان نیز این نکته را تأیید کرده و گفته است: «متأسفانه، مصرف الکل در بسیاری از فیلم‌ها به‌عنوان بخشی از سبک زندگی به تصویر کشیده می‌شود.»