اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو اطلاعیه اعلام نتایج آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴ از طرف سازمان سنجش آموزش کشور؛ به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون کتبی می‌رساند با توجه به اینکه ثبت درخواست اولیه و احراز هویت پذیرفته شدگان از طریق درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار صورت می‌پذیرد، ضروری است داوطلبین محترم قبل از اعلام زمانبدی ثبت نام، مدارک ذیل را تهیه نمایند.

گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

با مراجعه به سایت عدل ایران به نشانی adliran.ir نسبت به ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نموده و شماره رهگیری ۱۶ رقمی به همراه تاریخ صدور آن را هنگام ثبت نام در درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار ثبت نمایید. دقت کنید برای دریافت گواهی عدم سوءپیشینه کیفری فقط از طریق آدرس بالا اقدام نمایید و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس ۱۰+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی‌باشد. تاریخ در خواست گواهی باید از ۱ مهر ۱۴۰۴ به بعد باشد.

کارت ملی هوشمند

داشتن کارت ملی هوشمند یا قبض درخواست تعویض جهت ثبت نام ضروری می‌باشد. ثبت شماره سریال پشت کارت ملی ((یا شماره قبض دریافتی جهت تعویض از مراجع ذیصلاح)) در درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار (توجه کنید شماره سریال پشت کارت ملی ۱۰ رقمی بوده و رقم دوم آن یک حرف انگلیسی بزرگ می‌باشد) الزامی می‌باشد.

کد پستی

داشتن کد پستی معتبر محل سکونت و ثبت آن در سایت درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار.

کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

داشتن کارت پایان خدمت هوشمند الزامی می‌باشد در صورت نداشتن کارت هوشمند نظام وظیفه به پلیس ۱۰+ مراجعه و درخواست المثنی دهید.

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی شما از طریق سرویس الکترونیکی از وزارت علوم دریافت و به درگاه تخصصی مرجع صدور جهت ادامه فرایند ارسال می‌شود و نیاز به پیوست هیچ مدرکی نمی‌باشد.

برای اطلاع از آخرین وضعیت تحصیلی خود و یا وجود هرگونه مغایرت و نقص در اطلاعات به سایت Estelam.msrt.ir وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید در صورت وجود هر گونه مشکل شخصاً پیگیری نمایید.

در پایان یادآور می‌گردد با توجه به محدود بودن فرصت ثبت درخواست اولیه در درگاه ملی صدور مجوز‌های کسب و کار نسبت به تهیه و آماده نمودن موارد فوق اقدام نمایید و مطابق با اطلاعیه بعدی (شماره ۲) که شامل زمانبندی و راهنمای ثبت نام بوده و متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به ثبت درخواست اولیه خود اقدام نمایید.

