رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره آخرین وضعیت خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین اقدامات برای خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیان کرد: خوشبختانه همکاران ما توانستند خانه‌های شهدای والامقام را در تهران در اولویت قرار دهند. دلیل این اولویت‌دهی آن بود که رسیدگی به وضعیت آوار و اسکان آسیب‌دیدگان اهمیت فراوانی داشت.

وی ادامه داد: امروز که خدمت شما عرض می‌کنم، تمامی خانه‌های شهدا در تهران به دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده شده و اقدامات لازم انجام پذیرفته است. اسکان موقت و پرداخت هزینه اجاره مسکن صورت گرفت. همچنین مسئله بازسازی و اجرای پروژه‌ها نیز در یک زمان‌بندی مناسب قرار دارد.