کاریکاتور روز / به مناسبت روز جهانی عصای سفید و نابینایان

روز جهانی عصای سفید که در ۱۵ اکتبر هر سال مصادف با ۲۳ مهر در ایران گرامی داشته می‌شود. در روز نابینایان ۱۴۰۴، یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش جامعه در حمایت از نابینایان است. عصای سفید نمادی از استقلال و توانمندی افراد نابینا است و این روز به عنوان فرصتی برای تاکید بر اهمیت توجه به نیاز‌های آنان و افزایش آگاهی عمومی در نظر گرفته می‌شود. نابینایان نه تنها به ابزار‌های کمکی مانند عصای سفید نیاز دارند، بلکه به زیرساخت‌های اجتماعی که شرایطی برابر برای آنها فراهم کند نیز نیازمندند. از جمله این زیرساخت‌ها می‌توان به سامانه‌های حمل و نقل عمومی مناسب، آموزش‌های تخصصی برای نابینایان، و ایجاد فرصت‌های شغلی برابر اشاره کرد. امروز، در آستانه روز جهانی نابینایان و عصای سفید، در گزارش و مجموعه‌ای متفاوت میزبان آثاری از کاریکاتوریست‌های ایرانی و جهانی شده است. این گزارش که با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره زندگی و چالش‌های نابینایان انتشار می‌یابد، از طریق زبان طنز و تصویر، مخاطب را به دنیایی می‌برد که در آن "دیدن" فراتر از حس بینایی معنا می‌یابد. در این گزارش هر طرح، روایتی است از جهانی که در آن چشمان بسته، قلبی بینا دارند و عصای سفید، نه وسیله‌ای برای حمایت، که پرچم استقلال و خوداتکایی است. اینجا هنر به خدمت آگاهی درآمده تا به ما بیاموزد که گاهی واضح‌ترین تصاویر را باید با چشمان بسته دید. در گزارش پیش‌رو از مجموعه «کاریکاتور روز»، به مناسبت بزرگداشت جامعه نابینایان، با نگاهی متفاوت به مقوله «دیدن و ندیدن» می‌پردازیم. این مجموعه با گردآوری آثار برجسته کارتونیست‌های بین‌المللی، «دیدن» را نه تنها به عنوان یک حس فیزیکی، بلکه به مثابه دریافتی عمیق از جهان هستی واکاوی می‌کند. از طنز‌های ظریف درباره درک فراحسی محیط تا طرح‌های نمادین از «دل‌بینی» در تقابل با «چشم‌بینی»، این آثار مخاطب را به تأملی نو درباره مفهوم واقعی بینایی دعوت می‌کنند. کاریکاتوریست‌ها در این مجموعه نشان می‌دهند که گاهی «نابینایان» کسانی‌اند که با چشمان باز می‌بینند، اما هرگز نمی‌نگرند.