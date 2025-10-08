فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند

وزارت مخابرات طالبان محدودیت دسترسی کاربران اینترنت سیم‌کارت‌ها به شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس (توئیتر) را تأیید کرده است. این محدودیت که از دیروز اعمال شده، دسترسی بدون فیلترشکن به این پلتفرم‌ها را غیرممکن کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت مخابرات طالبان محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در افغانستان را تأیید کرده است. بر اساس این تصمیم، کاربران اینترنت سیم‌کارت‌های مخابراتی با محدودیت در دسترسی به فیسبوک، اینستاگرام و ایکس (توئیتر) مواجه شده‌اند.

شهروندان افغانستانی گزارش داده‌اند که دسترسی به فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ‌چت بدون استفاده از فیلترشکن ممکن نیست. این محدودیت در حال حاضر بر اینترنت سیم‌کارت‌ها اعمال شده، اما کاربران در کابل و هرات می‌گویند اینترنت خانگی و اداری هنوز بدون محدودیت فعال است.

با این حال، برخی شهروندان کابل حتی با استفاده از اینترنت شرکت‌های دولتی نیز نمی‌توانند به این پلتفرم‌ها دسترسی پیدا کنند. در هرات نیز کاربران اینترنت همراه با مشکل مشابهی روبرو شده‌اند.

این اقدام پس از قطعی سراسری اینترنت به مدت ۴۸ ساعت در هفته گذشته صورت گرفته است. پیش از این نیز طالبان دسترسی به تیک‌تاک و بازی پابجی را در افغانستان مسدود کرده بودند.

اینترنت افغانستان ، قوانین طالبان ، وزارت مخابرات افغانستان
