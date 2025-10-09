برای نخستین‌بار، فدراسیون‌های کوهنوردی ایران و افغانستان با هدف گسترش آموزش، تبادل تجربه و اجرای برنامه‌های مشترک صعود، تفاهم‌نامه‌ای رسمی در تهران امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی - فدراسیون‌های کوهنوردی دو کشور همسایه، ایران و افغانستان، گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های فنی و آموزشی برداشتند. این تفاهم‌نامه در تهران میان محمد صدیق جامی، معاون فنی و مسلکی فدراسیون کوهنوردی افغانستان، و رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی ایران، به امضا رسید.

طبق این تفاهم‌نامه، کوهنوردان افغانستان از دوره‌های آموزشی و تجربه مربیان ایرانی بهره‌مند خواهند شد و در مقابل، زمینه صعود کوهنوردان ایرانی به قله‌های مرتفع افغانستان با هماهنگی فدراسیون این کشور فراهم می‌شود.

منابع فدراسیون کوهنوردی افغانستان می‌گویند در سه ماه گذشته چندین دوره آموزشی آنلاین با همکاری طرف ایرانی برگزار شده است و قرار است در مرحله بعد، مربیان ایرانی برای آموزش‌های عملی و میدانی به یکی از ولایت‌های کوهستانی افغانستان سفر کنند.

این اقدام، نقطه‌عطفی در روابط ورزشی دو کشور به شمار می‌رود و انتظار می‌رود زمینه‌ساز رشد سطح فنی کوهنوردی در افغانستان و افزایش تعاملات ورزشی منطقه‌ای باشد.

برچسب ها: ورزش ، امضاتفاهم نامه ، ایران افغانستان
