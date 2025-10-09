مراسم افتتاحیه سیلوی گندم بتنی با ظرفیت ۲۰ هزار تن در کی از کارخانه های کارخانه آرد، با حضور محمدابراهیم تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدابراهیم تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در مراسم افتتاحیه سیلوی گندم بتنی با ظرفیت ۲۰ هزار تن در یکی از کارخانه های آرد با قدردانی از تلاشهای مجموعه آرد ستاک و بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای صنعتی استان، گفت: افزایش توان ذخیرهسازی گندم اقدامی راهبردی در جهت پایداری زنجیره تأمین محصولات اساسی و تقویت امنیت غذایی استان است. توسعه چنین طرحهایی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به رشد اقتصادی مازندران و ارتقای بهرهوری در بخش صنعت کمک میکند.
او افزود: همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی و سرمایهگذاران میتواند زمینهساز شکلگیری پروژههای مشابه در سایر نقاط استان باشد و نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی دولت ایفا کند.
منبع:غله مازندران