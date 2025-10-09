سرپرست سازمان آتش نشانی شهرداری اندیشه شهریار از درمان و آزادسازی یک بَهله عقاب طلایی کمیاب و بازگشت آن به دامان طبیعت در ارتفاعات استان البرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پایداران سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اندیشه گفت: با تلاش و همکاری نیروهای این سازمان، این عقاب پس از انجام عملیات احیاء و اطمینان از سلامت کامل در ارتفاعات استان البرز آزاد و به دامان طبیعت بازگردانده شد.

وی اظهار کرد: این بَهله عقاب طلایی که از گونه‌های ارزشمند و در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود که توسط یکی از شهروندان دلسوز به ایستگاه آتش‌نشانی تحویل شده بود.

پایداران خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد که این پرنده نیاز به مراقبت و احیای فوری دارد که عملیات احیاء با موفقیت توسط تیم امداد حیوانات این سازمان انجام شد.

شهریار از شهرستان های ۱۶ گانه استان تهران با ۸۰۰ هزار نفر جمعیت، هفت شهر، یک بخش و وسعتی معادل ۳۳۰ کیلومتر مربع است که از غرب و شمال به شهرستان های کرج و ملارد و از شرق به شهرستان های تهران ، قدس و اسلامشهر و از جنوب به شهرستانهای رباط کریم و بهارستان محدود می شود.