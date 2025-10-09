باشگاه خبرنگاران جوان - اگر با وجود مسواک زدن مرتب همچنان از بوی بد دهان رنج میبرید، تنها نیستید. بوی نامطبوع دهان یا هالیتوزیس مشکلی شایع است که میلیونها نفر را درگیر کرده و گاهی ریشه آن فقط در دندانها نیست.
در این مقاله به شما میگوییم چرا مسواک بهتنهایی کافی نیست و چه کارهایی باید انجام دهید تا نفستان همیشه خوشبو و تازه بماند.
بوی بد دهان یکی از مشکلات رایج، اما آزاردهندهای است که میتواند باعث کاهش اعتمادبهنفس و خجالت در موقعیتهای اجتماعی شود. بسیاری از افراد تصور میکنند با مسواک زدن منظم میتوانند از شر آن خلاص شوند، اما واقعیت این است که عوامل متعددی در ایجاد این مشکل نقش دارند.
از جمله نخدندان نکشیدن، باقیماندن ذرات غذا بین دندانها، خشکی دهان، مصرف قهوه یا دخانیات و حتی برخی بیماریها.
۱۶ روش خانگی برای رفع بوی بد دهان
یکی از مهمترین دلایل بوی بد دهان نخدندان نکشیدن است. مسواک نمیتواند تمام ذرات غذا را از بین دندانها خارج کند. این ذرات در فضای بین دندانی باقی میمانند، تجزیه میشوند و به مرور بوی نامطبوعی ایجاد میکنند.
توصیه مهم:
روزی یکبار نخدندان بکشید. نخدندان کلاسیک بهترین گزینه است، اما اگر استفاده از آن برایتان سخت است، میتوانید از نخدندانهای دستهدار یا دستگاه واتر فلاس (Water Flosser) استفاده کنید.
حتی اگر بهطور منظم مسواک بزنید و نخدندان بکشید، باز هم ممکن است دهان شما محل رشد باکتریهای بدبو باشد.
باکتریهایی که ترکیبات گوگردی تولید میکنند، معمولاً روی سطح زبان و پشت حلق رشد میکنند. این باکتریها هنگام تجزیه پروتئینهای غذا، مولکولهایی بدبو آزاد میکنند که بویی شبیه تخممرغ گندیده دارند.
راهحل: هنگام مسواک زدن، زبانتان را با پشت مسواک یا تمیزکننده مخصوص زبان بشویید تا محیط رشد این باکتریها از بین برود.
خشکی دهان (زروستومیا) یکی از دلایل مهم بوی بد دهان است. بزاق نقش پاککننده طبیعی دهان را دارد و با شستن ذرات غذا و باکتریها، دهان را تمیز نگه میدارد.
وقتی بزاق کافی تولید نشود، باکتریها تجمع پیدا میکنند و بوی ناخوشایندی به وجود میآید.
مصرف برخی داروها مثل آنتیهیستامینها
تنفس از راه دهان
مصرف زیاد دهانشویههای حاوی الکل
نوشیدن زیاد قهوه
همگی میتوانند تولید بزاق را کاهش دهند.
نکته جالب: کافئین موجود در قهوه تا دو ساعت پس از مصرف، تولید بزاق را کاهش میدهد؛ پس اگر زیاد قهوه مینوشید، در کنار آن حتماً آب بنوشید.
برخی مواد غذایی مانند سیر، پیاز و ادویههای تند حتی پس از هضم در بدن، از طریق جریان خون و ریهها به نفس شما منتقل میشوند و بوی خاصی ایجاد میکنند.
همچنین سیگار و سایر دخانیات با خشککردن دهان و باقیگذاشتن ذرات دود در دهان و ریه، بوی ماندگاری بهجا میگذارند که با هیچ خمیر دندانی از بین نمیرود.
اگر میخواهید بوی دهانتان همیشه تازه باشد، قطع مصرف دخانیات یکی از مؤثرترین کارهایی است که میتوانید انجام دهید.
بوی بد دهان گاهی نشانهای از بیماریهای لثه است. در التهاب یا عفونت لثه، فضاهایی بین دندان و بافت لثه ایجاد میشود که محل مناسبی برای تجمع باکتریهاست.
این باکتریها نه تنها باعث بوی بد، بلکه تخریب تدریجی بافت لثه را هم به دنبال دارند.
دهانتان را روزی دوبار با محلول آب نمک ولرم بشویید. آب نمک خاصیت ضدباکتری دارد، التهاب را کاهش میدهد و محیط دهان را برای رشد میکروبهای مضر نامناسب میکند.
نقش بیماریهای داخلی در بوی دهان
گاهی ریشه بوی بد دهان در مشکلاتی فراتر از دهان و دندان نهفته است.
ترشحات پشت حلق بر اثر سینوزیت، یا بازگشت اسید معده به مری (رفلاکس)، میتواند باعث بوی نامطبوع شود.
در برخی موارد، دیابت کنترلنشده موجب کتواسیدوز میشود؛ وضعیتی که بدن بهجای گلوکز از چربی استفاده میکند و در نتیجه بویی شبیه میوه در نفس فرد ایجاد میشود.
اگر با وجود رعایت بهداشت کامل دهان، همچنان دچار بوی بد دهان هستید، مراجعه به پزشک ضروری است تا علت اصلی شناسایی شود.
در کنار مسواک زدن و رعایت بهداشت دهان، چند عادت ساده میتواند به تازه ماندن نفس کمک کند:
نوشیدن آب در طول روز برای حفظ رطوبت دهان
کاهش مصرف قهوه
عدم مصرف الکل و دخانیات
استفاده از دهانشویههای بدون الکل
مصرف میوهها و سبزیجات تازه بهویژه سیب و هویج
مسواک زدن پایه و اساس سلامت دهان است، اما کافی نیست. نخدندان، تمیز کردن زبان، حفظ رطوبت دهان و رعایت تغذیه سالم همگی در رفع بوی بد دهان نقش دارند.
در حقیقت، نفس خوشبو نتیجه ترکیب بهداشت دهان و سبک زندگی سالم است. پس اگر میخواهید همیشه با اعتمادبهنفس لبخند بزنید، تنها به مسواک اکتفا نکنید.
منبع: همشهری آنلاین