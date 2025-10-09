بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۶ مهرماه در ارتفاع ۲۴ درصد ثابت ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طبق آمار بانک مرکزی، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل‌تر ( ۹مهرماه) بدون تغییر در سطح ۲۴ درصد ثابت ماند.

نرخ بهره بین بانکی

برچسب ها: نرخ بهره ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
آخرین اخبار
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟
برنامه وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک اعلام شد+ فیلم
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای