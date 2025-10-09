یک استاد اخلاق با اشاره به جایگاه رفیع زنان در زندگی مردان، نسبت به استجابت دعای همسر همچون دعای مادر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آیات و روایات مختلفی به اهمیت جایگاه زن در زندگی مشترک و حقوق آنها پرداخته شده که توجه به این مباحث می‌تواند سعادت زن و مرد در زندگی مشترک را به همراه داشته باشد. در همین راستا، حجت‌السلام موسوی مطلق مسئله مهمی را مطرح کرده تا مردان ریشه بسیاری از مشکلات پیش روی خود را دانسته و در جهت اصلاح آن قدم بردارند.

این استاد اخلاق توضیح می‌دهد: «همچنان که دعای مادر مستجاب است، دعای همسر هم مستجاب است. بعضی‌ها در زندگی‌شان موانعی به وجود می‌آید که شاید خودشان دلیلش را ندانند، اما یکی از مهم‌ترین دلایل، شکستن دل همسرشان است. این موضوع را همین اخیراً یکی از اولیاءالله متذکر شدند. از ایشان سؤال کردم که چرا فردی با اینکه آدم محترم، دین‌دار و چنین‌وچنان است، اما آبرویش سر هیچ‌وپوچ رفته؟ ایشان تأملی کرده و فرمودند که دل زنش را بار‌ها شکسته و چوب آن را می‌خورد.»

این کارشناس مذهبی اضافه می‌کند: «با این تفاسیر مردان ما باید بدانند که علاوه بر پدر و مادر، شکستن دل همسر نیز آثار بسیار بدی به همراه دارد و یکی از این آثار، ریختن آبروست، بنابراین اگر کسی مرتکب چنین کاری شده، بین خود و خدایش توبه کند و رضایت همسر را بگیرد. این درست که برخی زن‌ها هم به مرد‌ها ظلم می‌کنند، اما بعضی آقایان پر مدعا که درکی هم از همسرداری ندارند، در حق زنانشان خیلی ظالم بوده و فکر می‌کنند تافته‌جدابافته هستند که البته چوبش را هم می‌خورند و گاهی هم چوب‌های سنگینی بر اینها وارد می‌شود.»

وی در پایان از همسر خوب به‌عنوان یک نعمت بزرگ یاد کرده و به نقل از امام صادق (ع) می‌گوید: «نباید فراموش کرد که ۳ چیز همیشه کمیاب است، برادر دینی، همسر شایسته و همراه در دین و فرزند کمال‌یافته؛ هرکه یکی از این ۳ را داشته باشد به خیر دنیا و آخرت و بهره فراوان دست‌یافته است. (بحارالانوار۷۱/۲۸۲). درواقع همسر خوب از نعمت‌هایی است که مردان ما باید قدردان آن باشد، همان‌طور که خداوند در آیه ۳۱ سوره روم می‌فرماید: همسر یکی از مهم‌ترین عوامل آسایش و آرامش است.»

منبع: فارس