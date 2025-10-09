باشگاه خبرنگاران جوان - جوان کوالسکی، رئیس شرکت باب راس، گفت: راس عمر خود را وقف در دسترس قراردادن هنر برای همگان کرد. این حراج تضمین می‌کند میراث او همچنان در خدمت همان رسانه‌ای باقی بماند که شادی و خلاقیتش را طی دهه‌ها به خانه‌های آمریکایی‌ها آورد.

مرکز حراج بونامز در لس‌آنجلس در تاریخ ۱۱ نوامبر سه اثر از نقاشی‌های راس را به مزایده می‌گذارد. حراج‌های بعدی در لندن، نیویورک، بوستون و به‌صورت آنلاین برگزار خواهند شد. تمام درآمد حاصل از این حراجی‌ها به ایستگاه‌های تلویزیونی اختصاص می‌یابد.

هدف این طرح، کمک به ایستگاه‌هایی است که برای پرداخت حق امتیاز نمایش برنامه‌های محبوبی همچون «لذت نقاشی» (برگرفته از برنامه اصلی راس) با مشکل مواجه‌اند.

به‌دنبال تصمیم کنگره و حذف یک میلیارد و صد میلیون دلار بودجه اختصاص‌یافته به پخش عمومی ــ اقدامی در راستای خواسته ترامپ ــ حدود ۳۳۰ ایستگاه از شبکه پی‌بی‌اس و ۲۴۶ ایستگاه از شبکه ان‌پی‌آر ناچارند منابع مالی جایگزین بیابند. بسیاری از آنها کمپین‌های اضطراری جمع‌آوری کمک به‌راه انداخته‌اند و برخی نیز مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید برنامه‌ها شده‌اند.

راس در سال ۱۹۹۵ بر اثر عوارض ناشی از سرطان درگذشت؛ او طی یازده سال ساخت برنامه آموزشی مشهور خود «لذت نقاشی» به چهره‌ای ماندگار در تلویزیون عمومی بدل شد. این برنامه در سراسر آمریکا و جهان پخش می‌شد. این افسر آموزش پیشین نیروی هوایی با لحن آرام و خلق‌وخوی تشویق‌گرش شهرت داشت و در دوران قرنطینه کرونا نیز بار دیگر محبوبیتی گسترده یافت.

راس در حین نقاشی جلوی دوربین، بار‌ها از «ابر‌ها و درختان کوچکِ شاد» سخن می‌گفت و تکرار می‌کرد که در نقاشی «هیچ اشتباهی وجود ندارد، فقط اتفاقات شادی‌بخش.»

سی تابلویی که قرار است به‌زودی به حراج گذاشته شوند، دوره کاری او را در برمی‌گیرند و مناظری آرام از کوه‌ها و دریاچه‌ها را به تصویر می‌کشند ــ همان زیبایی‌شناسی شناخته‌شدهٔ او. راس بیشتر این آثار را جلوی دوربین و در کمتر از سی دقیقه خلق کرده است؛ به‌اندازه‌ی زمان یک قسمت از برنامه.

مرکز حراج بونامز پیش‌تر در ماه آگوست دو اثر از مناظر کوهستانی و دریاچه‌ای او مربوط به اوایل دهه ۱۹۹۰ را به ترتیب به قیمت ۱۱۴٬۸۰۰ و ۹۵٬۷۵۰ دلار فروخته بود. ارزش کل تخمینی مجموعه جدید از ۳۰ تابلوی راس بین ۸۵۰ هزار تا ۱.۴ میلیون دلار اعلام شده است.

منبع: فارس