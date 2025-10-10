آژانس توسعه بین‌الملل اسرائیل که روزی ابزار نفوذ تل‌آویو در جهان بود، امروز با بحران مالی و توقف فعالیت‌ها روبه‌روست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آژانس توسعه بین‌الملل اسرائیل که زمانی در کشورهای در حال توسعه جولان می‌داد و قصد داشت چهره مثبتی از اسرائیل بسازد حالا به دلیل بحران مالی عمده فعالیت‌هایش را در کشورهای هدف متوقف کرده است.
 
 آژانس همکاری و توسعه بین‌الملل اسرائیل (ماشاو) که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد، به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماتیک اسرائیل جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا و آسیا راه‌اندازی شد. بر اساس منابع مختلف این سازمان در ابتدا نقش پررنگی در تقویت نفوذ دیپلماتیک اسرائیل در پوشش ارائه کمک‌های فنی در حوزه‌های کشاورزی، آب و بهداشت داشت.یکی از نقدهای عمده به ماشاو، ماهیت سیاسی-امنیتی برنامه‌های آن است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه‌های کمک‌های سازمان در کنار اهداف توسعه‌ای، اهدف جاسوسی و نفوذ سیاسی را نیز دنبال می‌کرده است. مثلا در دهه‌های گذشته این فعالیت‌ها در آفریقا و آسیا به عنوان ابزاری برای تقویت روابط با کشورهای جدید مستقل و کاهش فشارهای منطقه‌ای علیه اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفت. این کمک‌ها بیشتر بر پایه منافع ملی و استراتژیک اسرائیل قرار گرفته است تا دغدغه‌های بشردوستانه.

کاهش فعالیت‌ها و بحران‌های مالی

براساس گزارش‌ها در سال‌های اخیر فعالیت‌های ماشاو با کاهش روبه‌رو شده است. تعداد کارشناسان فعال در خارج و میزان بودجه‌های اختصاص یافته کاهش یافته است و این موضوع اثر منفی بر تاثیرگذاری و اعتبار سازمان داشته است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۲ این سازمان تنها در مورد بحران اوکراین فعال بوده و پروژه‌های اصلی آن کاهش یافته یا متوقف شده است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های آژانس همکاری و توسعه بین‌الملل اسرائیل یا ماشاو با کاهش چشمگیری همراه بوده است. کاهش بودجه وزارت امور خارجه اسرائیل و تغییر سیاست‌های داخلی این کشور باعث شده تا تخصیص منابع مالی برای ماشاو محدود شود. به گفته گزارش‌ها، میزان کمک رسمی توسعه از اسرائیل در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۹٪ کاهش یافته و به ۲۸۷.۶ میلیون دلار رسیده است که این رقم تاثیر مستقیم بر توانایی ماشاو در اجرای پروژه‌های بین‌المللی داشت.
از سوی دیگر تعداد کارشناسان و مجریان پروژه‌های ماشاو در خارج کشور نیز کاهش یافته است. به طور مثال در سال ۲۰۲۲ تمرکز این سازمان بیشتر بر بحران اوکراین بود و بسیاری از پروژه‌های اصلی دیگر در آفریقا و آسیا کاهش یافته یا متوقف شدند. این محدودیت‌های مالی و عملیاتی باعث کاهش اثرگذاری ماشاو در عرصه دیپلماسی توسعه و همکاری بین‌المللی شده و کاهش چشمگیری در اعتبار و جایگاه آن در سطح جهانی ایجاد کرده است.علاوه بر کاهش بودجه سیاست‌های داخلی اسرائیل از جمله تمرکز بیشتر بر مسائل امنیتی و سیاست‌های منطقه‌ای باعث شده که فضایی کمتر برای فعالیت‌های توسعه‌ای ماشاو باقی بماند. برخی تحلیل‌ها بر این باورند که این کاهش فعالیت‌ها ریشه در اولویت‌های استراتژیک اسرائیل دارد که بیشتر به مسائل فوری و امنیتی اختصاص یافته تا پروژه‌های توسعه بلندمدت این محدودیت‌ها، در کنار سیاست‌های داخلی اسرائیل و کاهش بودجه وزارت خارجه، باعث شده است که اثر دیپلماتیک و توسعه‌ای ماشاو کاهش یابد و سازمان نتواند نقش مؤثری در پروژه‌های توسعه جهانی ایفا کند.

انتقادات مربوط به نوع کمک‌ها و تأثیرات منفی

پایین بودن سطح شفافیت و شبهاتی درباره اهداف پشت برنامه‌های ماشاو یکی دیگر از مشکلات مطرح در منابع است. برخی متخصصان و منتقدان توجه به جنبه‌های سیاسی، امنیتی و جاسوسی این برنامه‌ها را هشدارآمیز می‌دانند.به عنوان مثال عده ای بر این باورند که که ماشاو در برخی کشورها علاوه بر کمک‌های فنی، شبکه‌هایی از گرایشات نرم‌افزاری (soft infiltration) شامل فارغ التحصیلان آموزش دیده، مراکز آموزشی و مراکزی تحت عنوان «شالوم کلاب» تشکیل داده است که می‌تواند تهدیدی برای استقلال سیاسی و فرهنگی کشورها باشد. این نگرانی‌ها بر این اساس است که در کنار کمک‌های انسانی ممکن است منافع سیاسی و امنیتی اسرائیل به عنوان هدف غایی قرار گرفته باشد.

اثر بر تصویر جهانی اسرائیل

در عرصه عمومی فعالیت‌های ماشاو در برخی منابع به عنوان ابزار بازسازی تصویر اسرائیل و کاهش انزوا منطقه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است. اما در کنار آن، انتقاداتی هم مطرح است که نشان می‌دهد ضعف در برنامه‌ریزی استراتژیک و کاهش فعالیت‌ها، تاثیر منفی بر اعتبار و نقش دیپلماتیک اسرائیل در جهان دارد.
 
