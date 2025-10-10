آژانس همکاری و توسعه بین‌الملل اسرائیل (ماشاو) که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد، به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماتیک اسرائیل جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا و آسیا راه‌اندازی شد. بر اساس منابع مختلف این سازمان در ابتدا نقش پررنگی در تقویت نفوذ دیپلماتیک اسرائیل در پوشش ارائه کمک‌های فنی در حوزه‌های کشاورزی، آب و بهداشت داشت.

یکی از نقدهای عمده به ماشاو، ماهیت سیاسی-امنیتی برنامه‌های آن است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از برنامه‌های کمک‌های سازمان در کنار اهداف توسعه‌ای، اهدف جاسوسی و نفوذ سیاسی را نیز دنبال می‌کرده است. مثلا در دهه‌های گذشته این فعالیت‌ها در آفریقا و آسیا به عنوان ابزاری برای تقویت روابط با کشورهای جدید مستقل و کاهش فشارهای منطقه‌ای علیه اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گرفت. این کمک‌ها بیشتر بر پایه منافع ملی و استراتژیک اسرائیل قرار گرفته است تا دغدغه‌های بشردوستانه.