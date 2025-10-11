باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه مشکلی در عرضه دام نداریم، گفت: با توجه به کمبود و نوسان قیمت نهاده دامی در سامانه بازارگاه، قیمت دام زنده با نوساناتی در بازار روبرو شده است.

وی متوسط قیمت هرکیلو بره نر در سطح کشور را ۳۲۰ تا ۳۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: براین اساس نرخ هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۶۶۰ هزارتومان است، اما قیمت گوشت برای خرده فروشی در مناطق مختلف، فاصله هزینه های حمل تا کشتارگاه و تفاوت قیمت گوشت قطعه بندی تفاوت دارد و نمی توان رقمی اعلام کرد.

صدردادرس ادامه داد: واردات گوشت در سال گذشته که پرحجم بود که همین امر باعث انباشتگی دام و زیان دامداران شد به طوریکه برخی از آنها رغبتی به پروار نداشتند، حال اگر مشکلات تامین نهاده های دامی مرتفع نشود، نوسانات قیمت ادامه دارد، اما با تامین نهاده دامی و برچیده شدن بازار سیاه شرایط بهبود می یابد که در نتیجه قیمت دام زنده به ثبات می رسد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با استمرار چالش های فعلی تامین نهاده های دامی، نوسانات قیمت گوشت در بازار ادامه دارد.