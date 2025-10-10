باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات رسمی اعلام کردند که روز جمعه بر اثر یک انفجار ویرانگر در یک کارخانه تولید مواد منفجره نظامی در ایالت تنسی، چندین نفر کشته و ۱۹ نفر مفقود شدند.

کریس دیویس، کلانتر شهرستان هامفریز، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این انفجار در تاسیسات Accurate Energetic Systems (اکوریت انرژی سیستمز) که در حدود ۸۰ کیلومتری (۵۰ مایلی) غرب نشویل واقع شده، حوالی ساعت ۷:۴۵ صبح به وقت محلی آمریکا رخ داده است.

به گفته کلانتر، وقوع انفجار‌های ثانویه، نیرو‌های امدادی را مجبور کرده تا از میدان آوار و آتش‌سوزی فاصله بگیرند. بر اساس وب‌سایت این شرکت، Accurate Energetic Systems در یک مجموعه هشت ساختمانی در تپه‌های جنگلی نزدیک باکسنورت، در حدود ۹۵ کیلومتری جنوب غربی نشویل، به تولید و آزمایش مواد منفجره می‌پردازد.

دیویس در کنفرانس خبری افزود: در حال حاضر چندین نفر مفقود هستند. ما تلاش می‌کنیم تا شرایط خانواده‌ها را در نظر بگیریم.

تصاویر هوایی از صحنه انفجار که توسط شبکه تلویزیونی WTVF-TV پخش شد، نشان می‌دهد که این حادثه ظاهراً یکی از ساختمان‌های واقع در تپه این تأسیسات را به کلی منهدم کرده و تنها آوار‌های دودآلود و لاشه‌های سوخته خودرو‌ها را بر جای گذاشته است.

کلانتر افزود، اگرچه صحنه از نظر انفجار‌های بزرگ ایمن شده است، اما ممکن است همچنان انفجار‌های کوچک‌تری شنیده شود.

دیوید استوارت، تکنسین پیشرفته فوریت‌های پزشکی (EMT) شهرستان هیکمن، طی تماسی تلفنی اظهار داشت که به دلیل ادامه انفجار‌ها (عملکرد مواد منفجره)، تیم‌های اورژانس در ابتدا نتوانستند وارد کارخانه شوند. او هیچ جزئیاتی در مورد زخمی شدن افراد ارائه نداد.

منبع: سی بی سی