سیل اعتراضات حامیان فلسطین در شهرهای اروپایی باعث احساس خطر جدی مقامات این کشورها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آتش‌بس در باریکه غزه نه تنها برای رژیم صهیونسیتی که حالا در منزوی ترین حالت ممکن به سر می‌برد راهی برای خروج از مرکز تنفر جهانی است، بلکه اروپا نیز با محوریت مسئله فلسطین اشغالی با تغییرات فاحشی روبرو شده است. به نظر می‌رسد آتش‌بس صورت گرفته نوعی احساس خطر از سوی حکام اروپایی نیز بوده که کشورهای خود را با پرچم‌های فلسطین فتح شده می‌دیدند و ادامه این روند را برای خود خطرناک توصیف می‌کردند.

کشورهایی مثل آلمان و انگلیس دو شریک اروپایی آمریکا هر روز شاهد حضور جوانان در خیابان با پرچم فلسطین بودند. انگلیس سعی کرد با حربه «یهودستیزی» و تروریستی نامیدن گروه‌های حامی مردم مظلوم غزه به سرکوب تظاهرکنندگان بپردازد.بی بی سی فارسی طی گزارشات مختلف درباره سرکوب معترضین به نسل کشی مردم غزه نوشت: « پلیس لندن می‌گوید که در تظاهراتی که در حمایت از گروه غیرقانونی «اقدام فلسطین» برگزار شد، بیش از۴۰۰ نفر در مرکز لندن دستگیر شده‌اند.» این رسانه ادامه داد: «برگزارکنندگان این تجمع گفته‌اند که صدها نفر در تظاهرات حمایت از «اقدام فلسطین» شرکت کردند - گروهی که در ماه ژوئیه توسط دولت بریتانیا ممنوع اعلام شد و ابراز هرگونه حمایت یا وابستگی به آن در این کشورغیرقانونی است.

در فرانسه و آلمان وضعیت به همین منوال بوده و سرکوب حامیان فلسطین کار هر روزه پلیس بوده است. حامیان فلسطین اما بسیار سرسخت و محکم و صبور ظاهر شدند و در عرصه‌های مختلف هنری، قانونی، ورزشی و ... اقدامات خود را ادامه دادند. موضوعی که به وضوح از ریشه‌دار بودن چنین اعتراضاتی حکایت دارد.

حامیان فلسطین حتی کشورهایی مانند هلند را به دلیل همکاری با رژیم صهیونسیتی و ارسال صلاح به سرزمین‌های اشغالی تا دادگاه لاهه کشاندند.آمریکا خود نیز در حوزه‌های مختلف دانشگاهی و در مراسم‌های هنری و فرهنگی شاهد شکل گیری تجمعات حامیان فلسطین بود. هرچند که به نظر نمی‌رسد این ماجرا با آتش بس تمام شود و حقوق بشر در فلسطین به فصلی جدی در نظر افکار عمومی بدل شده است.

بنابراین یکی از اهداف آتش‌بس در غزه به فشار افکار عمومی جهان خصوصا در اروپا و غرب باز می‌گردد که باعث احساس خطر جدی مقامات این کشورها شد.

