سیل اعتراضات حامیان فلسطین در شهرهای اروپایی باعث احساس خطر جدی مقامات این کشورها شد.

در فرانسه و آلمان وضعیت به همین منوال بوده و سرکوب حامیان فلسطین کار هر روزه پلیس بوده است. حامیان فلسطین اما بسیار سرسخت و محکم و صبور ظاهر شدند و در عرصه‌های مختلف هنری، قانونی، ورزشی و ... اقدامات خود را ادامه دادند. موضوعی که به وضوح از ریشه‌دار بودن چنین اعتراضاتی حکایت دارد.

حامیان فلسطین حتی کشورهایی مانند هلند را به دلیل همکاری با رژیم صهیونسیتی و ارسال صلاح به سرزمین‌های اشغالی تا دادگاه لاهه کشاندند. آمریکا خود نیز در حوزه‌های مختلف دانشگاهی و در مراسم‌های هنری و فرهنگی شاهد شکل گیری تجمعات حامیان فلسطین بود. هرچند که به نظر نمی‌رسد این ماجرا با آتش بس تمام شود و حقوق بشر در فلسطین به فصلی جدی در نظر افکار عمومی بدل شده است. بنابراین یکی از اهداف آتش‌بس در غزه به فشار افکار عمومی جهان خصوصا در اروپا و غرب باز می‌گردد که باعث احساس خطر جدی مقامات این کشورها شد. منبع: فارس