باشگاه خبرنگاران جوان - چند روز پیش نشریه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی تحلیلی نوشته بود ایران میتواند در خلیجفارس مواضع دریایی ایالات متحده و همپیمانانش را تهدید کند. بر این اساس، شبکه تلویزیونی یورونیوز به تحلیل توانمندیهای دریایی ایران پرداخته و درباره موشک قدر۳۸۰ مطلبی را نشر داده بود.
اما در دنیای امروز، فناوریهای نظامی نه تنها ابزاری برای دفاع، بلکه نمادی از استقلال فنی و استراتژیک یک کشور محسوب میشوند. جمهوری اسلامی ایران، در سالهای اخیر با وجود تحریمهای بینالمللی، توانسته است در حوزههای مختلف صنعتی و نظامی، بهویژه در زمینه راکتها و موشکهای بالستیک، دستاوردهای چشمگیری کسب کند. یکی از مهمترین این دستاوردها، معرفی موشک هوشمند «قدر۳۸۰» است که در سالهای اخیر بهعنوان بخشی از خانواده موشکهای نقطهزن ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. در اینجا به برخی از ویژگیها و توانمندیهای این موشک اشاره میکنیم.
نسل جدید موشکهای هوشمند ایران
موشک «قدر ۳۸۰»، نسخهای پیشرفته از خانواده موشکهای «قدر» است که برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ بهصورت عمومی معرفی شد. قدر۳۸۰ بهعنوان یک موشک کروز ضدناوشکن یا ضدکشتی سال گذشته بهصورت رسمی معرفی شد. قدرت اصلی این پرتابه در دقت بالای آن نهفته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران، خطای دایرهای احتمالی این موشک کمتر از ۱۰متر گزارش شده است؛ رقمی که حتی در مقایسه با برخی سیستمهای پیشرفته غربی، حیرتانگیز است. این دقت، قدر۳۸۰ را به سلاحی ایدهآل برای هدفگیری اهداف ثابت و شناور با ارزش بالا تبدیل میکند.
فناوریهای کلیدی
سیستم هدایت ترکیبی: این موشک از ترکیبی از سیستمهای هدایت اینرسی (INS) و هدایت ماهوارهای (GNSS) بهره میبرد. در مراحل نهایی پرواز، حسگرهای تصویربرداری یا هدایت لیزری هم برای افزایش دقت استفاده میشود.
بدنه سبک و مقاوم: بدنه موشک از آلیاژهای پیشرفته و کامپوزیتهای سبک ساخته شده تا هم وزن را کاهش دهد و هم مقاومت آن در برابر شرایط پرواز با سرعت بالا (تا ۵ ماخ) را افزایش دهد.
جنگافزار هوشمند: کلاهک جنگی «قدر ۳۸۰» از نوع شکافتهشونده یا نفوذگر بوده که بسته به نوع هدف، قابل تنظیم است. ظرفیت کلاهک آن بهگفته منابع نظامی حدود ۶۵۰کیلوگرم است.
قابلیت پرتاب از پلتفرمهای متنوع: این موشک قابلیت پرتاب از راهاندازهای زمینی سیار، کامیونهای نظامی و حتی پهپادهای سنگین را دارد که از نظر تاکتیکی، انعطافپذیری عملیاتی بالایی فراهم میکند.
مشخصات
برد: ۱۰۰۰ کیلومتر
کاربری: خاکی – دریایی؛ ضد ناوشکن
زمان آمادهسازی: کمتر از ۵ دقیقه
سکوی پرتاب: ثابت و متحرک
ویژگیهای الکترونیکی: ضد اختلال
آیندهنگری
با توجه به روند توسعه فناوریهای موشکی در ایران، انتظار میرود نسخههای پیشرفتهتری از «قدر ۳۸۰» در آینده نزدیک معرفی شوند. در واقع، موشکهایی مانند «ذوالفقار» که از هدایت کامل ماهوارهای و قابلیت مانور در فاز نهایی پرواز برخوردارند، نشان میدهند که ایران در حال گذر از مرحله «دقت بالا» به «هوش بالا» در سیستمهای راکتی است.
منبع: همشهری آنلاین