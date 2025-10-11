باشگاه خبرنگاران جوان - در سالهای اخیر، با رشد سایتهای فروش لباسهای دستدوم و برنامههای بازفروش، نسل جوان به کالاهایی که ظاهر کهنه و استفادهشده دارند علاقهمند شده است. این روند نه تنها به لباس محدود نمیشود، بلکه شامل کیف، کفش و حتی ساعتهای لوکس میشود. نمونه بارز این جریان، ژاکتهای باربور است که سابقهای بیش از یک قرن دارند و از نمادهای کلاسیک سبک زندگی خاص در بریتانیا و شمال شرقی آمریکا به شمار میروند.
باربور در سال ۱۸۹۴ توسط جان باربور در اسکاتلند تأسیس شد و ابتدا لباسهای مقاوم در برابر آب و باد برای ملوانان و ماهیگیران تولید میکرد. در دهه ۱۹۳۰، لباسهای این برند به یک استاندارد برای موتورسواری و حتی خدمت در زیردریاییهای بریتانیایی تبدیل شد. در سالهای بعد، خانواده سلطنتی بریتانیا نیز از این ژاکتها استفاده کردند و این برند توانست جایگاه ویژهای در میان طبقات بالای جامعه پیدا کند.
امروزه ژاکت باربور نمادی از تعلق به یک طبقه خاص و نوعی سبک زندگی است که کمتر با کار در شرایط سخت هوا درگیر است. هر لکه، دوخت اضافه و ساییدگی روی این لباسها داستانی از زندگی صاحبش را روایت میکند؛ از تصادفهای دوران کودکی گرفته تا خاطرات دانشجویی. جالب اینجاست که این ویژگیها نه تنها از ارزش لباس کم نمیکنند، بلکه آن را برای خریداران جذابتر نیز میکنند.
یکی از رازهای دوام و محبوبیت ژاکتهای باربور، قابلیت واکسزدن و تعمیر آنهاست. واکسزدن لباس، مشابه واکس زدن خودرو یا کفش، مقاومت آن در برابر آب را افزایش میدهد و باعث محافظت از پارچه و افزایش طول عمر آن میشود. تا پیش از این، صاحبان ژاکتها مجبور بودند لباسهای خود را به فروشگاههای خاص یا برند باربور ارسال کنند تا واکس زده شود، اما امروزه امکان واکسزدن در فروشگاههای متعددی فراهم شده است. این فرایند حدود ۱۵ دقیقه طول میکشد و تجربهای آرامشبخش برای مشتریان ایجاد میکند.
برند باربور همچنین برنامهای به نام Re-Loved دارد که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است. در این برنامه، ژاکتهای کهنه خریداری، تعمیر و واکسزده شده و دوباره به فروش میرسند. برخی از این لباسها با پچها و خطوط رنگی تزئین میشوند تا شخصیت و هویت منحصر به فردی پیدا کنند. قیمت شروع این ژاکتها حدود ۳۲۵ دلار است و محبوبیت زیادی به ویژه در میان نسل جوان دارد.
این علاقه به کالاهای کهنه و دارای سابقه تنها محدود به باربور نیست. برندهایی بسیار دیگری نیز برنامههای مشابهی راهاندازی کردهاند. نسل جوان و به ویژه خریداران نسل Z و هزاره، بیشتر به پایداری، دوام و شخصیت کالاها اهمیت میدهند و کمتر به ظاهر کاملاً نو و بیعیب توجه دارند. این افراد به دنبال تجربهای واقعی هستند؛ تجربهای که محصول از زندگی و استفاده صاحب پیشین خود داستانی برای تعریف کردن داشته باشد.
روند بازفروش و علاقه به کالاهای کهنه حتی در حوزه ساعتهای لوکس هم مشاهده میشود. علاقهمندان به ساعت، به جای خرید ساعتهای نو و بیعیب، به دنبال نمونههای قدیمی با علائم استفاده و طبیعی هستند. نسل جوان از فضای دیجیتال و مصنوعی خسته شده و به دنبال کالاهایی هستند که حس نوستالژی و اصالت داشته باشند. این روند باعث شده بازار ساعتهای دستدوم، کیف و لباسهای قدیمی روز به روز رونق بیشتری پیدا کند.
یکی از دلایل محبوبیت این کالاها، ارتباط عاطفی و شخصی با آنهاست. بسیاری از افراد خاطرات خود را با ژاکت یا ساعت قدیمیشان گره زدهاند؛ لکهها، چین و چروکها و ساییدگیها یادآور لحظات خاص زندگی هستند. به عنوان مثال، ژاکتی که از مادر یا پدربزرگ به ارث رسیده، نه تنها کاربردی است بلکه بخشی از تاریخ خانوادگی و هویت شخص را منتقل میکند.
همچنین، برندها با ارائه خدمات بازسازی و خرید مجدد کالاها، مسیر جدیدی برای جذب مشتریان ایجاد کردهاند. این برنامهها امکان خرید لباسهای با کیفیت بالا و کهنه را با قیمت مناسب فراهم میکنند و مشتریان میتوانند بخشی از این تجربه را با احساس نوستالژی و اصالت تجربه کنند.
گرایش به لباسها و کالاهای دستدوم و کهنه ترکیبی از علاقه به پایداری، اصالت، داستانسرایی و تجربه واقعی است. نسل جدید، به ویژه نسل Z، با این سبک زندگی ارتباط برقرار میکند و ترجیح میدهد محصولاتی داشته باشد که تاریخچه و شخصیت داشته باشند، نه فقط ظاهری نو و بیعیب. این روند نه تنها به صنعت مد و بازفروش شکل داده، بلکه مفهومی جدید از ارزش، اصالت و تجربه شخصی را در خرید کالاها معرفی کرده است.
منبع: دیروزبان