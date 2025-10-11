معاون مهندسی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: در ایستگاه میرزای شیرازی ۲ دستگاه پله برقی افتتاح و وارد چرخه بهره برداری و سرویس دهی به مسافران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، حجت اله قائد رحمتی افزود: با افتتاح ۲ دستگاه پله برقی در ایستگاه میرزای شیرازی در خط ۳ مترو تهران و حومه تعداد پله برقی‌ها در خط ۳ به ۲۸۷ دستگاه و در کل خطوط به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید؛ پیش‌تر از این ۲ دستگاه پله برقی در هفته گذشته نیز در ایستگاه میدان محمدیه از خط ۷ به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: از هزار و ۳۲۶ دستگاه پله برقی فعال در مترو که به مسافران شهر زیر زمینی سرویس دهی دارد ۱۷۸ دستگاه در خط یک، خط ۲ تعداد ۱۲۴ دستگاه، در خط ۳، ۲۸۷ دستگاه، در خط ۴ تعداد ۲۳۶ دستگاه، در خط ۵ تعداد ۳۱ دستگاه، در خط ۶ تعداد ۲۱۱ دستگاه و در خط ۷ تعداد ۲۵۹ دستگاه پله برقی در دسترس می‌باشد.

معاون مهندسی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در پایان عنوان کرد: بیشترین پله برقی‌ها در بین خطوط هفت‌گانه در خط ۳ و بیشترین تعداد پله برقی در بین تمام ایستگاه‌ها، در ایستگاه تئاترشهر با ۴۴ پله برقی می‌باشد؛ همچنین کمترین پله برقی در خط ۵ می‌باشد که دلیل آن رو زمینی بودن ایستگاه‌ها می‌باشد.

