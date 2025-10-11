باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پلیس چین روز شنبه، یک روز پس از آنکه تایوان متعهد شد دفاع از خود را تقویت کند، ۱۴۰۰ دلار جایزه برای اطلاعات در مورد ۱۸ نفر که گفته میشود افسران عملیات روانی ارتش تایوان هستند و پیامهای «جداییطلبانه» را پخش میکنند، پیشنهاد داد.
چین، تایوان را علیرغم اعتراضات شدید دولت تایپه، قلمرو خود میداند و فشار نظامی و سیاسی خود را علیه این جزیره افزایش داده است.
اداره امنیت عمومی در شهر شیامن چین، که در مقابل تایوان و در آن سوی تنگه تایوان قرار دارد، اعلام کرد که این ۱۸ نفر اعضای اصلی «واحد جنگ روانی» ارتش تایوان بودهاند و تصاویر، نامها و شماره کارت شناسایی تایوان آنها را منتشر کرد.
اداره امنیت در بیانیهای اعلام کرد که این واحد وظایفی مانند انتشار اطلاعات نادرست، جمعآوری اطلاعات، جنگ روانی و پخش تبلیغات را بر عهده دارد.
این اداره اعلام کرد: «آنها مدتها برای تحریک فعالیتهای جداییطلبانه نقشه کشیده بودند.» و افزود که برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری آنها شود، تا ۱۰۰۰۰ یوان (۱۴۰۱.۷۴ دلار) پاداش در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری دولتی شینهوا در گزارشی جداگانه اعلام کرد که آنها وبسایتهایی برای کمپینهای بدنامسازی راهاندازی کردند، بازیهای فتنهانگیزانهای برای تحریک جداییطلبی ایجاد کردند، محتوای ویدئویی جعلی برای گمراه کردن مردم تولید کردند، رادیوهای غیرقانونی را برای "نفوذ" اداره کردند و با منابع "نیروهای خارجی" افکار عمومی را دستکاری کردند.
وزارت دفاع تایوان گفت که این اتهامات منعکس کننده "تفکر استبدادی و خودخواهانه یک رژیم اقتدارگرا، تلاش برای تفرقه انداختن بین مردم ما، تحقیر دولت ما و انجام جنگ شناختی" است.
این وزارتخانه گفت که چین بارها چنین گزارشهایی را منتشر کرده است که "از جریان آزاد اطلاعات در جامعه دموکراتیک ما برای کنار هم قرار دادن و جعل دادههای شخصی سوءاستفاده میکند. "
این وزارتخانه گفت: "دفاع از امنیت ملی و حفاظت از ایمنی و رفاه مردم وظیفه اجتنابناپذیر هر افسر و سرباز نظامی است. "
روز جمعه، رئیس تایوان، لای چینگ ته متعهد به تلاشهای بیشتر برای تقویت دفاع تایوان شد و از چین خواست تا از استفاده از زور برای تصرف این جزیره خودداری کند. چین با خشم واکنش نشان داد و لای را یک دردسرساز و "جنگطلب" خواند.
در ژوئن امسال، چین جایزه مشابهی را برای دستگیری ۲۰ نفر که پکن آنها را هکرهای نظامی تایوانی میدانست، تعیین کرد. تایوان این تهدید را رد کرد و گفت که مرعوب نخواهد شد.
منبع: رویترز