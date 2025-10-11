باشگاه خبرنگاران جوان - ‌محمدصادق معتمدیان امروز -شنبه ۱۹ مهرماه- در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی استان که به صورت وئدیوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به رشد سریع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در کمتر از یک سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار مجوز صادر و حدود ۵ هزار هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار شده است. قرارداد‌های اجرایی به ارزش ۱۲۰۰ مگاوات منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی افزود: مزارع خورشیدی در کنار شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و حدود ۴۰۰ هکتار زمین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال آماده‌سازی است. این اقدامات همگام با سیاست‌های دولت برای توسعه انرژی پایدار انجام می‌شوند.

استاندار تهران گفت: با همکاری وزارت نیرو و مشارکت مردمی، تا سه ماه آینده بیش از هزار مدرسه به سیستم‌های خورشیدی مجهز خواهند شد. این پروژه علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از منابع تجدیدپذیر را نیز در مدارس تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی سه‌ساله‌ای با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که شامل نصب انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. این اقدامات علاوه بر تأمین انرژی پایدار، بخشی از نگاه پدافند غیرعامل برای امنیت انرژی استان نیز محسوب می‌شوند.

معتمدیان در پایان با تقدیر از تلاش‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی اظهار کرد: با ادامه روند فعلی، استان تهران می‌تواند به یکی از پیشتازان انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از منابع پایدار تأمین کند.

منبع: ایسنا