‌استاندار تهران اعلام کرد: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان از ۲۳ به بیش از ۱۲۰۰ مگاوات افزایش یافته و تا سه ماه آینده بیش از هزار مدرسه به سیستم خورشیدی مجهز خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ‌محمدصادق معتمدیان امروز -شنبه ۱۹ مهرماه- در آیین بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی استان که به صورت وئدیوکنفرانس برگزار شد، با اشاره به رشد سریع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در کمتر از یک سال گذشته، بیش از ۱۰ هزار مجوز صادر و حدود ۵ هزار هکتار زمین به بخش خصوصی واگذار شده است. قرارداد‌های اجرایی به ارزش ۱۲۰۰ مگاوات منعقد شده و عملیات اجرایی در حال انجام است.

وی افزود: مزارع خورشیدی در کنار شهرک‌های صنعتی ایجاد شده و حدود ۴۰۰ هکتار زمین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال آماده‌سازی است. این اقدامات همگام با سیاست‌های دولت برای توسعه انرژی پایدار انجام می‌شوند.

استاندار تهران گفت: با همکاری وزارت نیرو و مشارکت مردمی، تا سه ماه آینده بیش از هزار مدرسه به سیستم‌های خورشیدی مجهز خواهند شد. این پروژه علاوه بر صرفه‌جویی در انرژی، آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از منابع تجدیدپذیر را نیز در مدارس تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی سه‌ساله‌ای با همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که شامل نصب انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. این اقدامات علاوه بر تأمین انرژی پایدار، بخشی از نگاه پدافند غیرعامل برای امنیت انرژی استان نیز محسوب می‌شوند.

معتمدیان در پایان با تقدیر از تلاش‌های وزارت نیرو و بخش خصوصی اظهار کرد: با ادامه روند فعلی، استان تهران می‌تواند به یکی از پیشتازان انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود و سهم قابل توجهی از نیاز انرژی خود را از منابع پایدار تأمین کند.

منبع: ایسنا

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
چه سود كلاني پشت خريد و وارد كردن تجهيزات خورشيدي خوابيده است؟!!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۱۹ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسبله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۲
پاسخ دادن
