باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی طالبی امروز شنبه ۱۹ مهر ماه در همایش رایزنان اقتصادی، معرفی و تبیین فرصتهای صادراتی استان کرمان از سلسله رویدادهای توسعه بازار عنوان کرد: کرمان، استانی با بیشترین گستره در جغرافیای ایران و موقعیت ممتاز جغرافیایی، تنوع اقلیمی و فرصتهای سرمایهگذاری است.
وی از ظرفیتهای استان کرمان از معدن تا کویر لوت سخن گفت و ادامه داد: کرمان بالاترین سهم را در صادرات غیرنفتی کشور دارد که عمدهترین آن محصولات معدنی، پسته و خرما است.
طالبی ابراز داشت: برنامه تحرکبخشی به توسعه استان کرمان را در سند "کرمان برفراز" با تدوین اولویتهای این خطه را دنبال میکنیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه در حوزه معدنی، بهترین فرصتهای سرمایهگذاری و متنوعترین مواد معدنی را در اختیار داریم گفت: بزرگترین تولیدکننده کاتد و تامین کننده کنستانتره مس هستیم، اما در حوزه صنایع پایین دستی مس کار چندانی نشده و ظرفیت سرمایهگذاری بالایی وجود دارد.
وی گفت: در بخش کشاورزی، پسته و خرما؛ استان کرمان جایگاه جهانی دارند؛ اما در فرآوری این محصولات، ظرفیتهای کاری انجام نشده زیاد وجود دارد که امکان سرمایهگذاری در این حوزه در استان فراهم است
طالبی تصریح کرد: در حوزه گیاهان دارویی فرصت بکر برای سرمایهگذاری داریم و استان را میتواند تامین کننده مواد اولیه داروسازیها معرفی کرد.
استاندار کرمان گفت: از لحاظ ظرفیتهای گردشگری، استان کرمان بالاترین اماکن ثبت جهانی را دارد و در همین راستا برنامه "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵" تدوین شده تا استان در کانون گردشگری ایران قرار گیرد.
وی از راهاندازی منطقه ویژه گردشگری «ملک سلیمانی» در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۰ مکان تاریخی و گردشگری در کنار هم در شهر کرمان وجود دارد که در همین راستا در این طرح زیارتی و گردشگری قرار میگیرند.
طالبی به سایر ظرفیتهای استان کرمان اشاره داشت و بیان کرد: در حوزه انرژی خورشیدی جایگاه اول را در تولید و پروژههای در دست اجرا داریم، ضمن اینکه روند احداث کارخانه تولید پنلهای خورشیدی در استان نیز فعال و در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: فضای خوبی در استان برای سرمایهگذاری با تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف به وجود آمده است و این ارتباط تنگاتنگ نیز باید بین اتاق بازرگانی و رایزنان شکل گیرد.
منبع: استانداری کرمان