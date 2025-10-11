باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «رضا بنی اسدی‌فر» فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارکنان پلیس فرودگاه اصفهان حین پایش مرسولات پستی که آماده ارسال به یکی از کشور‌های اروپایی بود، به ۴۴ بسته الیاف ارسالی مشکوک و در خصوص احتمال حمل مواد مخدر به محتوای بار و فرد ارسال کننده مظنون شدند.

وی افزود: با بهره‌گیری از ابزار‌های تخصصی و بررسی دقیق‌تر مرسوله مذکور، مقدار ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه، کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در پی مجوز قضایی ارسال کننده مرسوله دستگیر و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سردار بنی اسدی‌فر در پایان خطاب به خانواده‌ها افزود: خطرات مواد مخدر بسیار جدی است و تاکید می‌کنیم که همواره پلیس مقتدر به صورت کاملاً قاطع با سوداگران مرگ برخورد خواهد داشت و با مشارکت همگانی حفاظت از مردم شریف ایران اسلامی و جامعه امن، از وظایف ذاتی و عاشقانه پلیس است.

منبع: فراجا