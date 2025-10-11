فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف و ضبط ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته شده به مواد مخدر از نوع شیشه در فرودگاه اصفهان توسط کارکنان پلیس فرودگاه‌های کشور، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «رضا بنی اسدی‌فر» فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: کارکنان پلیس فرودگاه اصفهان حین پایش مرسولات پستی که آماده ارسال به یکی از کشور‌های اروپایی بود، به ۴۴ بسته الیاف ارسالی مشکوک و در خصوص احتمال حمل مواد مخدر به محتوای بار و فرد ارسال کننده مظنون شدند.

وی افزود: با بهره‌گیری از ابزار‌های تخصصی و بررسی دقیق‌تر مرسوله مذکور، مقدار ۵۸۵ کیلوگرم الیاف آغشته به مواد مخدر از نوع شیشه، کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی گفت: در پی مجوز قضایی ارسال کننده مرسوله دستگیر و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سردار بنی اسدی‌فر در پایان خطاب به خانواده‌ها افزود: خطرات مواد مخدر بسیار جدی است و تاکید می‌کنیم که همواره پلیس مقتدر به صورت کاملاً قاطع با سوداگران مرگ برخورد خواهد داشت و با مشارکت همگانی حفاظت از مردم شریف ایران اسلامی و جامعه امن، از وظایف ذاتی و عاشقانه پلیس است.

منبع: فراجا

برچسب ها: پلیس فرودگاه ، مواد مخدر ، الیاف
خبرهای مرتبط
برادران گل فروش در عملیات مشترک پلیس پایتخت و لرستان دستگیر شدند
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خبر داد؛
کشف و معدوم‌سازی ۳ میلیون کیلوگرم مواد مخدر طی ۵ سال
کشت خشخاش طبق قانون مطلقاً ممنوع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
آخرین اخبار
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
جمع‌آوری حدود ۵۰۰ خودرو زیرباری از میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار
انجام ۲۱ عملیات امدادونجات در تهران طی هفته گذشته
مراقب کلاهبرداری با وعده «وام فوری» باشید
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
بازگشایی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه آیت‌الله سعیدی/ میدان جی تا پایان سال به بهره‌داری می‌رسد
کشف بیش از نیم تن الیاف آغشته به شیشه توسط پلیس فرودگاه اصفهان
بارگذاری ۱۱۴ میلیون رأی قضایی در سامانه تناد/ مردم به حقوق خود آگاه نیستند
دستگیری ۳ شکارچی متخلف در پارک سرخه‌حصار
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
گسترش همکاری‌های حقوقی ایران و روسیه در مجمع حقوقی
۱۰۰۰ مدرسه تهران به انرژی خورشیدی مجهز می‌شوند
تعیین تکلیف پرونده‌های مالکیت زمین کشاورزان تسریع شود
دستگیری قاتل فراری کمتر از ۲۴ ساعت در شهرری
۵۸۶۴ نفر در آزمون مشاوران خانواده شرکت کردند/ نتایج آزمون ۴۵ روز بعد اعلام می‌شود
تدوین شیوه‌نامه مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست
رشد ۲۷ درصدی کمک‌های مردمی به کمیته امداد در سال جاری
ورود ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان بی‌آر‌تی پایتخت
ساخت بیش از ۱۳ هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی/ ۱۱۲ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه
هنجارشکن سابقه‌دار در شرق تهران دستگیر شد
آغاز ثبت‌نام وام ۵۰ میلیونی برای روستاییان/ جمعیت روستایی ایران از ۱۳۵ کشور دنیا بیشتر است
افزایش پله برقی‌های مترو / تعداد پله برقی‌های مترو به هزار و ۳۲۶ دستگاه رسید
احیا و راه‌اندازی ۷۳ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۶۱ واحد