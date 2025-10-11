معاون وزیر صمت گفت: صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ با رشد ۱۵ درصدی به ۲۵.۹۴ میلیارد دلار رسید؛ تراز تجاری ۶۸ درصد بهبود یافت و اهداف رشد ۲۳ درصدی دنبال می‌شود.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته، که اولین سال استقرار دولت چهاردهم بود، خوشبختانه موفق شدیم صادرات غیرنفتی را به ۵۷.۸ میلیارد دلار نزدیک کنیم که رکوردی تاریخی است و برای اولین بار صادرات نفتی نیز با رشد ۱۵.۸ درصد همراه شد. این سال، یکی از سال‌های درخشان در حوزه صادرات بود.

وی ادامه داد: امسال، با وجود شروع نامناسب و کاهش قابل توجه در صادرات، به دلیل برخی مشکلات مانند کمبود انرژی و قطعی گسترده برق که تاثیر زیادی بر صنایع داشت، خوشبختانه تا پایان شش ماهه اول موفق شدیم عقب‌ماندگی را جبران کنیم و صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته باشد. 

 

معاون وزیر صمت ادامه داد: در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود و این رقم در شش ماهه اول ۱۴۰۴ به ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار رسید. از لحاظ وزنی نیز ۶ درصد افزایش داشته است.

 

وی افزود: با وجود محدودیت‌های انرژی، برخی حلقه‌های تولید تحت تاثیر قرار گرفت و مجبور شدیم تمرکز را بر صادرات کالاهای میانی قرار دهیم. از سوی دیگر، واردات نیز کاهش یافت؛ در شش ماهه اول ۱۴۰۳، ارزش واردات ۳۳ میلیارد و ۴۶۳ میلیون دلار بود که در شش ماهه اول ۱۴۰۴ با کاهش ۱۵ درصدی به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید.

 

به گفته دهقان دهنوی، بخشی از این کاهش ناشی از کنترل واردات کالاهای غیرضروری بود، اما کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد.

 

وی تصریح کرد: با وجود کاهش حجم تجارت، تراز تجاری بهبود قابل توجهی داشته است؛ در شش ماهه اول سال گذشته تراز تجاری منفی ۷.۵ میلیارد دلار بود که امسال به ۴ میلیارد دلار کاهش یافت، یعنی ۶۸ درصد بهبود حاصل شده است.

 

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امیدواریم در شش ماهه دوم سال عملکرد بهتری داشته باشیم و حداقل صادرات سال گذشته حفظ شده و حتی افزایش یابد.

 

وی اضافه کرد: هدف‌گذاری کشور رشد سالانه ۲۳ درصدی است که دستیابی به آن تلاش گسترده و اقدامات مستمر می‌طلبد. با وجود محدودیت‌های داخلی و خارجی، اطمینان داریم که با تلاش، برنامه‌ریزی و پویایی بخش خصوصی، می‌توانیم به رشد مثبت و پایدار دست یابیم.

 

معاون وزیر صمت به روز ملی صادرات اشاره کرد و افزود: امسال، برنامه روز ملی صادرات از قبل آغاز شده است. انتخاب صادرکنندگان نمونه انجام شده و در روز ملی صادرات اسامی آن‌ها اعلام خواهد شد و از آن‌ها تقدیر می‌شود. همچنین ابتکار جدیدی که همکاران ما طراحی کرده‌اند، اختصاص یک هفته به گرامی‌داشت موضوع صادرات است؛ روز ملی صادرات یکی از روزهای این هفته است و هر روز موضوعات متنوعی درباره صادرات مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

وی گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی و نظام قانون‌گذاری برای پیشبرد صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی کشور است. در همین راستا، برای هفته گرامی‌داشت صادرات، روز دوم به موضوع صادرات خدمات اختصاص یافته است؛ حوزه‌ای که با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین ظرفیت را برای توسعه صادرات دارد و خوشبختانه امسال اتفاقات مثبتی در این بخش رخ داده است.

 

دهقان دهنوی افزود: آمارهایی که پیش از این ارائه شد مربوط به صادرات کالا بود، اما در حوزه صادرات خدمات نیز رشد قابل توجهی داشته‌ایم. در سازمان توسعه تجارت دو کمیته فعال داریم؛ کمیته ماده ۱۹ مربوط به خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی صادراتی، و کمیته ماده ۵ که سایر بخش‌های خدماتی را پوشش می‌دهد. از طریق پرونده‌های تشکیل‌شده در این کمیته‌ها و حمایت‌های انجام‌شده، آمار رسمی صادرات خدمات ثبت می‌شود، هرچند ارقام واقعی بیشتر از این‌هاست، چون برخی فعالان این حوزه نیازی به دریافت حمایت نداشته‌اند.

 

معاون وزیر صمت ادامه داد: در صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارزش صادرات در شش ماهه اول سال جاری از ۶۰۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در سایر خدمات مانند فناوری اطلاعات، مشاوره خارجی و بازاریابی بین‌المللی، میزان صادرات از ۸۸۵ میلیون دلار به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار افزایش یافته که بیانگر روندی بسیار امیدوارکننده است. البته در حوزه گردشگری به دلیل برخی مشکلات، شاهد افت درآمد بودیم.

