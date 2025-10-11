بزرگترین قرارداد نهادهای بخش خصوصی در حوزه بازسازی و بازاریابی بین ایران و روسیه به ظرفیت دو میلیارد یورو منعقد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با امضای معاهده همکاری بین ایران و روسیه و با حمایت دفتر سازمان جهانی تبلیغات در ایران، بزرگترین قرارداد نهادهای بخش خصوصی ایران و روسیه به ظرفیت دو میلیارد یورو در دفتر همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه مارکوم) امضا شد.

طی این تفاهم‌نامه که شامل حوزه‌های بازارسازی ، بازاریابی، تولید برندهای مشترک، فعالیت های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و تبلیغات خواهد بود همکاری بخش خصوصی ایران و روسیه و چین وارد فاز جدیدی خواهد شد.

به گفته  محمد ماجد کمیسر سازمان جهانی تبلیغات در ایران «اهمیت این تفاهم‌نامه از آن جهت خواهد بود که اکثر شرکتهای روسیه و چین در بخش خصوصی هستند و تصمیمات و قراداد های دولتی بر سیاستهای آنها تاثیر گذار نیست، بنابراین تحقق واقعی همکاری بین کشورها فقط با قراردادهای بخش خصوصی ممکن است »

همچنین در همین راستا هم سرگیی کپتف نماینده اتحادیه های روسیه گفت: «وقت آن رسیده است که روابط دو کشور از توافقات روی کاغذ به عملیات اجرایی تبدیل شود و تفاهمی که امروز انجام شد مبدا این حرکت خواهد بود».

پیش از این در  سال  ۲۰۲۴ رو سیه و چین نیز همین تفاهم را امضا کرده بودند.

 

تعداد قابل توجهی ثبت سفارش خودرو انجام شده است/ نگاه درآمدی به تعرفه خودرو اشتباه است
تراز تجاری ایران در شش ماهه اول ۱۴۰۴ بهبود ۶۸ درصدی یافت
