باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- افشار فتح الهی در نشست خبری آستانه بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات اظهار داشت: در حوزه تجارت، خطر پذیری ‌های اعتباری مرتبط با صادرات و واردات وجود دارد که می‌تواند منجر به خسارت‌های مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان شود. برای مقابله با این خطرپذیری‌ها، برنامه‌هایی از سوی صندوق ضمانت صادرات تدوین شده است.

وی افزود: یکی از این برنامه‌ها، اعتبارسنجی دقیق خریداران خارجی است که باید به درستی انجام شود و اطلاعات صادرکنندگان در اختیار این فرآیند قرار گیرد تا خطرپذیری‌های مربوط به خریداران خارجی کاهش یابد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ادامه داد: برنامه دیگر، بیمه کردن قراردادهای تجاری است که در آن، هر نوع خطرپذیری سیاسی یا خطرپذیری مربوط به خریداران خارجی، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در صورت بروز هرگونه خسارت، صندوق ضمانت صادرات خسارت را پرداخت می‌کند و خطرپذیری مالی را بر عهده می‌گیرد. این دو اقدام باعث می‌شود خطرپذیری صادرکنندگان داخلی به حداقل برسد و امنیت بیشتری در فعالیت‌های تجاری فراهم شود.

وی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان بازوی حمایتی دولت در عرصه تجارت بین‌الملل است گفت: این صندوق با اقداماتی از جمله پوشش خطرپذیری‌های ناشی از عدم پرداخت خریداران خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ایرانی در خارج از کشور و کمک به تأمین مالی صادرکنندگان کالا و خدمات از منافع صادرکنندگان ایرانی در برابر خطرپذیری‌های خارجی حفاظت می کند.

فتح الهی عنوان کرد: انواع بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی در چارچوب قانون، در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد تا بتوانند با اطمینان بیشتری در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنند.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران ابراز امیدواری کرد: این اقدامات صندوق ضمانت، تقویت صادرات غیرنفتی و افزایش تاب‌آوری فعالان اقتصادی را به همراه داشته باشد.

بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات در پایان مهرماه باهدف حمایت از صادرکنندگان نمونه و برتر ملی و فرهنگسازی با شعار صادرات «تجارت هوشمندانه، تولید صادرات محور» برگزار می شود.