برد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید هیچ نیرویی از این کشور به غزه اعزام نخواهد شد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که امروز برد کوپر و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید از غزه بازدید کردند.
روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت و جنیفر گریفین، خبرنگار فاکس نیوز گزارش دادند که بازدید ویتکاف و کوپر با هدف تأیید نهایی شدن عقبنشینی نظامیان اسرائیلی به مناطق توافق شده، انجام شده است.
کوپر در ادامه این بازدید، اعلام کرد که از غزه بازدید کرده است تا «از میزان پیشرفت برای ایجاد یک مرکز هماهنگی نظامی-مدنی» مطلع شود. طبق طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است حدود ۲۰۰ نیروی آمریکایی در ابتدا برای آنچه «کمک به اجرای آتشبس» خوانده شده، به سرزمینهای اشغالی اعزام شوند.
طرح ترامپ همچنین استقرار یک نیروی ضربت چندملیتی در نوار غزه را پیشبینی میکند. این نیروی ضربت عمدتاً از سربازانی از کشورهای عربی و مسلمان، از جمله مصر، قطر، ترکیه و امارات تشکیل خواهد شد.
سنتکام، فرماندهی نظامی آمریکا است که با غرب آسیا، آسیای مرکزی و بخشهایی از جنوب آسیا مرتبط است.
منبع: الجزیره