رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا کرد که به بهانه اجرای آتش‌بس، هیچ نیروی آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - برد کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا می‌گوید هیچ نیرویی از این کشور به غزه اعزام نخواهد شد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که امروز برد کوپر و «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید از غزه بازدید کردند. 

روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت و جنیفر گریفین، خبرنگار فاکس نیوز گزارش دادند که بازدید ویتکاف و کوپر با هدف تأیید نهایی شدن عقب‌نشینی نظامیان اسرائیلی به مناطق توافق شده، انجام شده است.

کوپر در ادامه این بازدید، اعلام کرد که از غزه بازدید کرده است تا «از میزان پیشرفت برای ایجاد یک مرکز هماهنگی نظامی-مدنی» مطلع شود. طبق طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قرار است حدود ۲۰۰ نیروی آمریکایی در ابتدا برای آنچه «کمک به اجرای آتش‌بس» خوانده شده، به سرزمین‌های اشغالی اعزام شوند. 

طرح ترامپ همچنین استقرار یک نیروی ضربت چندملیتی در نوار غزه را پیش‌بینی می‌کند. این نیروی ضربت عمدتاً از سربازانی از کشور‌های عربی و مسلمان، از جمله مصر، قطر، ترکیه و امارات تشکیل خواهد شد.

سنتکام، فرماندهی نظامی آمریکا است که با غرب آسیا، آسیای مرکزی و بخش‌هایی از جنوب آسیا مرتبط است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: سنتکام ، اعزام نیرو ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
بازگشت به شهر غزه؛ نشانه‌ای از مقاومت و پایداری فلسطینیان + فیلم
بازگشت ۲۵۰ هزار فلسطینی به شهر غزه + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
آخرین اخبار
هیچ‌کس از حادثه کارخانه مهمات‌سازی در تنسی آمریکا جان سالم به در نبرد
مکرون برای گفت‌و‌گو درباره آتش‌بس غزه به مصر می‌رود
رئیس سنتکام: هیچ نیروی آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد
رشد ۲۹ درصدی تردد کامیون‌های باری ایران و افغانستان
هشدار کابل به اسلام آباد؛ به متجاوزین پاسخی پشیمان کننده می دهیم
متقی در هند؛ روابط کابل و دهلی روشن است
بازگشت به شهر غزه؛ نشانه‌ای از مقاومت و پایداری فلسطینیان + فیلم
ساکنان خان یونس با تلی از خاکستر به جای خانه‌های خود روبه‌رو شدند + فیلم
هزاران نفر در لندن برای «صلح پایدار» در غزه تظاهرات کردند + فیلم
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
جو بایدن برای درمان سرطان تحت پرتو درمانی قرار گرفت
بازگشت ۲۵۰ هزار فلسطینی به شهر غزه + تصاویر
شمار شهدای غزه افزایش یافت
عملیات ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس به همراه آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا اخراج شدند
ترامپ بازنده نوبل-کاخ سفید برنده نوبل
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است