رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه برای حمایت از آتش‌بس و بررسی مراحل بعدی اجرای آن به مصر سفر می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کاخ الیزه می‌گوید امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه برای آنچه «حمایت از آتش‌بس» خوانده شده و همچنین برای بحث در مورد اجرای مراحل بعدی آن، به مصر سفر خواهد کرد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام نکرده است که آیا مکرون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که او نیز روز دوشنبه در مصر خواهد بود، دیدار خواهد کرد یا خیر.

پیش از این، آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سفر خود به مصر، در اجلاسی با محور غزه شرکت کند که چندین نفر از سران بین‌المللی نیز در آن حضور دارند. این منابع گفتند که انتظار می‌رود رهبران یا وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی در نشست مذکور شرکت کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: امانوئل مکرون ، مصر ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
آخرین اخبار
هیچ‌کس از حادثه کارخانه مهمات‌سازی در تنسی آمریکا جان سالم به در نبرد
مکرون برای گفت‌و‌گو درباره آتش‌بس غزه به مصر می‌رود
رئیس سنتکام: هیچ نیروی آمریکایی به غزه اعزام نخواهد شد
رشد ۲۹ درصدی تردد کامیون‌های باری ایران و افغانستان
هشدار کابل به اسلام آباد؛ به متجاوزین پاسخی پشیمان کننده می دهیم
متقی در هند؛ روابط کابل و دهلی روشن است
بازگشت به شهر غزه؛ نشانه‌ای از مقاومت و پایداری فلسطینیان + فیلم
ساکنان خان یونس با تلی از خاکستر به جای خانه‌های خود روبه‌رو شدند + فیلم
هزاران نفر در لندن برای «صلح پایدار» در غزه تظاهرات کردند + فیلم
حمله بی‌سابقه تاکر کارلسون به نتانیاهو و سیاست‌های رژیم اسرائیل
جو بایدن برای درمان سرطان تحت پرتو درمانی قرار گرفت
بازگشت ۲۵۰ هزار فلسطینی به شهر غزه + تصاویر
شمار شهدای غزه افزایش یافت
عملیات ۱۲ ساعته جنگنده‌های انگلیس به همراه آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه
۹۵۰۰ نفر در نوار غزه مفقود شده‌اند
وزرای خارجه مصر و آمریکا درباره آتش‌بس غزه گفت‌و‌گو کردند
حمله پهپادی در سودان ۳۰ کشته بر جا گذاشت
سقوط ۸۰ درصدی ارز دیجیتال ترامپ
توافق کره شمالی و ویتنام در زمینه‌های دفاعی
آنچه غزه نیاز دارد؛ میلیاردها دلار برای بازسازی ویرانی‌های اسرائیل+فیلم
رئیس جمهور لبنان حملات شبانه اسرائیل را محکوم کرد
چین برای واحد عملیات روانی تایوان به دلیل «جدایی‌طلبی» جایزه تعیین کرد
دستور رسمی آزادی اسرای فلسطینی صادر شده است
کیم جونگ اون خواستار تقویت و گسترش روابط با روسیه شد
بیش از ۴۰۰۰ کارمند فدرال در بحبوحه تعطیلی دولت آمریکا اخراج شدند
ترامپ بازنده نوبل-کاخ سفید برنده نوبل
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است