باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کاخ الیزه می‌گوید امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه برای آنچه «حمایت از آتش‌بس» خوانده شده و همچنین برای بحث در مورد اجرای مراحل بعدی آن، به مصر سفر خواهد کرد.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام نکرده است که آیا مکرون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که او نیز روز دوشنبه در مصر خواهد بود، دیدار خواهد کرد یا خیر.

پیش از این، آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سفر خود به مصر، در اجلاسی با محور غزه شرکت کند که چندین نفر از سران بین‌المللی نیز در آن حضور دارند. این منابع گفتند که انتظار می‌رود رهبران یا وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، قطر، امارات، اردن، ترکیه، عربستان، پاکستان و اندونزی در نشست مذکور شرکت کنند.

منبع: رویترز