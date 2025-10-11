باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حسین میرزایی مدیرکل حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان، با اعلام اجرای موفق این طرح گفت: طرح جمعآوری زغالهای غیرمجاز بخشی از برنامههای اداره کل منابع طبیعی لرستان برای حفظ جنگلها و تنوع زیستی استان است. این اقدام با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی انجام شد و خوشبختانه با نتایج مثبتی همراه بود.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مقادیر قابلتوجهی زغال غیرمجاز جمعآوری شد و تعدادی از فروشندگان و عاملان اصلی شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
بلوط، سرمایه زاگرس و میراث نسلها
میرزایی با تأکید بر اهمیت حفظ جنگلهای بلوط اظهار کرد:درختان بلوط نهتنها میراث طبیعی و زیستمحیطی لرستان بلکه از ارکان اصلی اکوسیستم زاگرس هستند. حفاظت از این درختان، حفاظت از خاک، آب و حیات در منطقه است.
او تأکید کرد که جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و آموزش جوامع محلی میتواند نقش تعیینکنندهای در پایداری منابع طبیعی داشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به نقش مردم در حفاظت از جنگلها گفت:اجرای این طرحها بدون همکاری مردم و دستگاههای اجرایی به نتیجه نمیرسد. از شهروندان میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در جنگلها، موضوع را سریعاً به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
میرزایی اجرای این طرح را نمونهای از تلاشهای مداوم برای مدیریت پایدار منابع طبیعی دانست و گفت:اداره کل منابع طبیعی لرستان با اجرای طرحهای حفاظتی و مشارکت مردم، گامهای مؤثری در جهت احیای پوشش گیاهی و صیانت از جنگلهای بلوط برداشته است. هدف ما این است که جنگلها را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.