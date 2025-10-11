باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مسعود عابد در تشریح اقدامات گفت: در شش ماه نخست سال جاری، بالغ بر ۵۹۵ هزار و ۶۴۳ تماس با اورژانس ۱۱۵ برقرار شده است که این رقم نشان دهنده کاهش ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میباشد. همچنین، آمار تماسهای مزاحم تلفنی به میزان ۳۲ هزار و ۲۵۵ مورد ثبت شده است که نسبت به سال قبل کاهش قابل توجه ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
او افزود: با افزایش ۶ درصدی، تعداد کل مأموریتهای اورژانس ۱۱۵ در این مدت به ۱۵۸ هزار و ۳۶۱ مورد رسید؛ مأموریتهای مرتبط با حوادث تصادفی نیز با ثبت ۳۳ هزار و ۹۷۱ مورد، رشد ۸ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است و تعداد مصدومان ناشی از تصادفات در این بازه زمانی ۳۶ هزار و ۷۵۷ نفر گزارش شده که این رقم نیز افزایش ۸ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
کاهش ۱۸ درصدی فوتیهای ناشی از تصادفات جادهای
عابد گفت: در این میان، ۲۷ هزار و ۱۳۰ نفر پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل و در بیمارستانهای سطح استان بستری و ۹ هزار و ۶۲۷ نفر نیز در محل حادثه از خدمات اورژانس بهرهمند شدهاند؛ همچنین تعداد فوتیهای ناشی از تصادفات با ۱۸ درصد کاهش به ۳۳۶ نفر رسیده است که این آمارها نشان دهنده تأثیر مثبت اقدامات سریع و به موقع اورژانس در نجات جان مصدومان و کاهش تلفات جادهای است.
کاهش ۱۵ درصدی حوادث غرقشدگی؛ جان ۴۵ نفر نجات یافت
عابد گفت: طی شش ماه نخست سال جاری، ۶۵ مورد حادثه غرق شدگی به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۵ درصدی را نشان میدهد؛ این آمار حاکی از آن است که خطر غرق شدگی، علی رغم اقدامات پیشگیرانه، همچنان جدی بوده و نیازمند توجه و مراقبت همگانی است.
او ادامه داد: از مجموع این حوادث، ۸۲ درصد مربوط به مردان و ۱۸ درصد مربوط به زنان بوده و بیشترین گروه سنی درگیر، با سهم ۵۵ درصد، افراد بین ۱ تا ۱۸ سال گزارش شده است؛ تیمهای اورژانس در این مدت با ارائه اقدامات درمانی مؤثر توانستند جان ۴۵ نفر از قربانیان را نجات دهند و افرادی که نیاز به انتقال به بیمارستان داشتند، تحت مراقبتهای ویژه درمانی قرار گرفتند.
این مقام مسئول افزود: با وجود این تلاش ها، متأسفانه ۲۰ نفر در نتیجه غرق شدگی جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته است؛ بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که عمده فوتیها ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی، بلد نبودن شنا، غرق شدن در آبهای عمیق یا پرخطر و در آب ماندن برای مدت زمان طولانی بوده است.
عابد در ادامه با اشاره به عملکرد چشمگیر تیمهای اورژانس در مأموریتهای حیاتی گفت: اورژانس در شش ماهه نخست سال جاری ۵۳ مورد احیای قلبی موفق را به ثبت رسانده است که طی آن جان بیماران در شرایط بحرانی با تلاش بی وقفه کارشناسان اورژانس نجات یافته است.
او افزود: در این مدت، ۹ مورد زایمان اورژانسی نیز در مسیر انتقال به بیمارستان یا در محل انجام شده است و تمامی مادران و نوزادان پس از دریافت مراقبتهای ویژه پیش بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
این مقام مسئول تأکید کرد: موفقیت در چنین مأموریتهای حساسی، بیانگر آمادگی بالای نیروهای اورژانس ۱۱۵، مهارت علمی و عملی کارشناسان و همچنین نقش بی بدیل آموزشهای تخصصی در ارتقاء کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی است.
پروازهای امدادی و نجات بیماران توسط بالگردهای اورژانس
عابد با بیان اینکه استان فارس با پنج فروند بالگرد اورژانس هوایی به هم استانیها خدمات امدادی ارائه میدهد، گفت: در شش ماه نخست سال جاری، مجموعاً ۱۱۰ سورتی پرواز انجام دادهاند؛ این بالگردها با حضور به موقع در مناطق صعب العبور، جادههای پرترافیک و محل وقوع حوادث، موفق شدند جان ۱۱۵ بیمار و مصدوم را نجات داده و خدمات حیاتی اورژانسی را به آنان ارائه کنند.
او افزود: این خدمات علاوه بر داخل استان، در بعضی موارد خارج از استان نیز انجام شده و نشان دهنده اهمیت و اثرگذاری اورژانس هوایی در ارائه مراقب تهای پیش بیمارستانی و کاهش تلفات جانی است.