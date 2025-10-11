باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به عملکرد مطلوب باغ‌های گردو در استان گفت:میانگین عملکرد گردو در لرستان ۱/۸ تن در هکتار است و شهرستان سلسله با عملکرد ۲/۲ تن در هکتار بیشترین بهره‌وری را در بین شهرستان‌های استان دارد

او افزود: توسعه باغ‌های گردو در مناطق مستعد و نوسازی باغ‌های قدیمی از جمله برنامه‌های اصلی جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر بوده است.

صیادی با اشاره به تنوع ارقام کشت‌شده در لرستان بیان کرد:ارقام عمده گردو شامل بذری، ژنوتیپ‌های برتر و ارقام اصلاح‌شده چندلر، فرنور و فرانکت است که سازگاری بسیار خوبی با شرایط آب‌و‌هوایی لرستان دارند.

وی افزود که استفاده از این ارقام، ضمن افزایش عملکرد، موجب کاهش خسارت‌های ناشی از سرما و آفات شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان درباره زمان برداشت گردو گفت:برداشت گردو در استان از نیمه شهریور آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه دارد. در این بازه زمانی، بخش عمده‌ای از باغ‌های کوهستانی به بار می‌نشینند و نقش مهمی در معیشت خانوارهای روستایی ایفا می‌کنند.

صیادی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه باغات، ارتقای عملکرد در واحد سطح و ایجاد صنایع فرآوری و بسته‌بندی گردو از اولویت‌های جهاد کشاورزی لرستان است.