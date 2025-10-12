باشگاه خبرنگاران جوان- هاشمی با اشاره به سیاست‌های تحولی سازمان ثبت در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ابراز کرد: صدور سند الکترونیک اشخاص حقوقی، گامی مهم در حوزه ارائه خدمات الکترونیک ثبتی و کاهش مراجعات حضوری محسوب می‌شود.

وی افزود: با صدور سند الکترونیک برای شخصیت‌های حقوقی، آخرین وضعیت ثبتی شرکت‌های تجاری و نیز موسسات غیرتجاری به صورت سریع و آسان قابل استعلام است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تصریح کرد: مزیت دیگر این امر، فراهم شدن امکان دسترسی به بانک سهامداران است که به مدیران شرکت‌ها امکان مدیریت دقیق‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر اطلاعات سهامداران و نقل‌وانتقال سهام را می‌دهد.

او اضافه کرد: این اسناد همچنین با تسهیل مشاهده و تحلیل اطلاعات شرکت‌ها از جمله مدیران، سهامداران و تغییرات شرکت به صورت برخط، اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه را برای گسترش همکاری‌ها، مراودات تجاری و جذب شرکای جدید برای شرکت‌ها فراهم می‌کند.

عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: در یک کلام، ایجاد امکان اصالت‌سنجی و استنادپذیری برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، علاوه بر افزایش شفافیت، به بهبود فضای کسب‌وکار و تحقق شعار سال کمک شایانی می‌کند.

وی در پایان با تاکید بر الزام قانونی دریافت سند الکترونیک اشخاص حقوقی، خاطرنشان کرد: مدیران شرکت‌ها و نیز مؤسسات غیرتجاری، برای اخذ این سند می‌بایست به سکوی خدمات دیجیتال ثبتی به نشانی kateb.ir مراجعه کنند.

منبع:دادگستری