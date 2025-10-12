باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی میرزایی از رفع تصرف یک هزار و ۷۵۲ متر مربع از اراضی ملی در منطقه جلال‌آباد خبر داد و تأکید کرد: مأموران این پاسگاه با جدیت و حساسیت بالا در مقابل سودجویان ایستادگی می‌کنند.

وی بیان کرد: این میزان اراضی که از سوی افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود، با حکم قضایی رفع تصرف شد.

فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی زرند با تأکید بر اهمیت حفاظت و صیانت از اراضی ملی، افزود: این وظیفه حیاتی همواره با جدیت و حساسیت در دستور کار مأمورین پاسگاه ویژه منابع طبیعی قرار دارد تا از تخریب منابع طبیعی این امانت الهی جلوگیری شود.

وی بر لزوم مشارکت عمومی در حفاظت از طبیعت تأکید کرد و گفت: با توجه به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی نگهداری از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و نقش همکاری مردم در پیشگیری از تخلفات افراد سودجو و ضروری است.

میرزایی از تمامی علاقمندان به طبیعت و منابع ملی درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخریب، تصرف یا آتش‌سوزی، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند تا از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.

منبع: منابع طبیعی کرمان