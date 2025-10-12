باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴، در این برنامه کودکان با اجرای عمو روحانی، شاهنامه‌خوانی، سرود و مسابقه‌های هیجان‌انگیز روزی شاد و به یاد ماندنی را تجربه کردند. به مناسبت یادآوری کودکان شهید جنگ ۱۲ روزه نیز با اهدای گل ادای احترام کردند و لحظاتی را با بادکنک، پرچم و تنقلات شاد رقم زدند.

همچنین در این جشن، از نیرو‌های نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی تجلیل به عمل آمد. برپایی غرفه‌ها و برنامه‌های متنوع شاد و آموزشی، از دیگر ویژگی‌های این جشن‌ها بود که به کودکان فرصتی برای یادگیری و تفریح فراهم آورد.

گفتنی است؛ برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ویژه کودکان در طول سال ادامه خواهد داشت و محله دوستدار کودک به عنوان محلی برای برگزاری این جشن‌ها و فعالیت‌ها، به ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان منطقه متعهد است.

به گفته مسئولان آموزش شهروندی منطقه از انجایی که این اقدامات به شادی کودکان کمک می‌کند و به ایجاد حس تعلق و مشارکت اجتماعی در بین خانواده‌ها نیز می‌انجامد،

مدیریت شهری منطقه ۱۴ به دنبال فراهم آوردن شرایطی است که کودکان نه تنها از لحظات شاد بهره‌مند شوند، بلکه با یادگیری و آشنایی با فرهنگ و تاریخ کشور، به آینده‌ای روشن‌تر دست یابند.