امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نشستی در دهلی‌نو با بیان اینکه نیروهای طالبان در عملیات‌های مرزی به اهداف خود دست یافته‌اند، بر حل‌وفصل اختلافات با پاکستان از طریق گفت‌وگو تأکید کرد و هشدار داد مردم افغانستان در برابر هرگونه مداخله متحدانه می‌ایستند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی در نشست خبری خود در دهلی‌نو اعلام کرد که نیروهای طالبان در عملیات‌های اخیر مرزی به «اهداف تعیین‌شده» خود دست یافته‌اند و اکنون زمان مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات با پاکستان از طریق گفت‌وگو است.

وی با تأکید بر تمایل طالبان به حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها، گفت: «ما با مردم پاکستان مشکلی نداریم، اما یک حلقه خاص در تلاش است تا روابط میان دو کشور را تخریب کند.» متقی افزود: «دروازه گفت‌وگو همیشه باز است و اکنون فرصت مناسبی برای حل مشکلات از راه مذاکره فراهم شده است.»

سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به حمله تلافی‌جویانه اخیر، آن را موفقیت‌آمیز خواند و هشدار داد که در صورت هرگونه مداخله خارجی، مردم افغانستان با وحدت کامل از خاک خود دفاع خواهند کرد. او تصریح کرد: «دفاع از سرزمین، بخشی از هویت افغان‌هاست. در برابر هرگونه مداخله بیرونی، ملت افغانستان یک‌صدا و متحد خواهد ایستاد.»

متقی در پایان از دولت پاکستان خواست تا رویکردی «متعادل‌تر» در قبال افغانستان اتخاذ کند و تأکید کرد که افغان‌ها از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در دفاع از کشورشان هم‌پیمان هستند.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نشست خبری جداگانه‌ای در کابل از عملیات گسترده طالبان علیه مواضع نظامی پاکستان خبر داد و آن را واکنشی به حملات هوایی اخیر اسلام‌آباد خواند. به گفته وی، در این عملیات که در چند ولایت مرزی انجام شد، ۵۸ نظامی پاکستانی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. مجاهد همچنین اذعان کرد که ۲۰ تن از نیروهای طالبان نیز در این درگیری‌ها کشته یا زخمی شده‌اند.

وی افزود که این عملیات به درخواست قطر و عربستان سعودی متوقف شده است، اما هرگونه تجاوز به خاک افغانستان یا نقض حریم هوایی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، مقامات پاکستانی با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، بر دفاع قاطع از تمامیت ارضی و منافع ملی خود تأکید کردند و هشدار دادند که هیچ‌گونه تجاوزی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این کشور درخواست آتش‌بس طالبان را رد کرده و عملیات نظامی خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

برچسب ها: حمله به پاکستان ، درگیری مرزی افغانستان و پاکستان
خبرهای مرتبط
سازمان ملل:
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
ایران خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی فوری میان افغانستان و پاکستان شد
عملیات انتقامی طالبان علیه پاکستان خاتمه یافت
مجاهد:
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
۷ کشته بر اثر درگیری در مرز افغانستان و پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم