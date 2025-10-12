باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی در نشست خبری خود در دهلی‌نو اعلام کرد که نیروهای طالبان در عملیات‌های اخیر مرزی به «اهداف تعیین‌شده» خود دست یافته‌اند و اکنون زمان مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات با پاکستان از طریق گفت‌وگو است.

وی با تأکید بر تمایل طالبان به حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها، گفت: «ما با مردم پاکستان مشکلی نداریم، اما یک حلقه خاص در تلاش است تا روابط میان دو کشور را تخریب کند.» متقی افزود: «دروازه گفت‌وگو همیشه باز است و اکنون فرصت مناسبی برای حل مشکلات از راه مذاکره فراهم شده است.»

سرپرست وزارت خارجه طالبان با اشاره به حمله تلافی‌جویانه اخیر، آن را موفقیت‌آمیز خواند و هشدار داد که در صورت هرگونه مداخله خارجی، مردم افغانستان با وحدت کامل از خاک خود دفاع خواهند کرد. او تصریح کرد: «دفاع از سرزمین، بخشی از هویت افغان‌هاست. در برابر هرگونه مداخله بیرونی، ملت افغانستان یک‌صدا و متحد خواهد ایستاد.»

متقی در پایان از دولت پاکستان خواست تا رویکردی «متعادل‌تر» در قبال افغانستان اتخاذ کند و تأکید کرد که افغان‌ها از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در دفاع از کشورشان هم‌پیمان هستند.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در نشست خبری جداگانه‌ای در کابل از عملیات گسترده طالبان علیه مواضع نظامی پاکستان خبر داد و آن را واکنشی به حملات هوایی اخیر اسلام‌آباد خواند. به گفته وی، در این عملیات که در چند ولایت مرزی انجام شد، ۵۸ نظامی پاکستانی کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. مجاهد همچنین اذعان کرد که ۲۰ تن از نیروهای طالبان نیز در این درگیری‌ها کشته یا زخمی شده‌اند.

وی افزود که این عملیات به درخواست قطر و عربستان سعودی متوقف شده است، اما هرگونه تجاوز به خاک افغانستان یا نقض حریم هوایی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، مقامات پاکستانی با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، بر دفاع قاطع از تمامیت ارضی و منافع ملی خود تأکید کردند و هشدار دادند که هیچ‌گونه تجاوزی را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این کشور درخواست آتش‌بس طالبان را رد کرده و عملیات نظامی خود را با قدرت ادامه می‌دهد.