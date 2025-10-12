عطر انار‌های سرخ کازرون، راهی سفره‌هایی فراتر از دیار فارس می‌شود و طعم خود را به استان‌های همجوار و مردمان کشور‌های حوزه خلیج فارس هدیه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - تابش طلایی خورشید پاییزی، بر شاخه‌های سنگین از میوه، نوازشی گرم دارد. انار‌های ترک‌خورده و قرمز در باغ‌ها همچون نگین‌های یاقوت در میان برگ‌های سبز جلوه گری می‌کنند. از اواسط مهرماه، بوی خنک خاک و صدای خنده‌های باغبانان، نوید آغاز فصل برداشت را می‌دهد؛ فصلی که تا پایان آبان، زندگی و رونق را به دومین قطب تولید انار استان فارس هدیه می‌کند.

عطر انار‌های تازه، نه تنها در استان فارس، که تا استان‌های همجوار و کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز می‌پیچد.

فرهمند آقایی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون اظهار کرد: برداشت انار از هزار و ۶۳۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۶۵ هزار تن از این محصول برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

او با اشاره به اینکه برداشت انار از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: شهرستان کازرون دومین قطب تولید انار در استان فارس است.

آقایی با بیان اینکه میانگین تولید انار در باغ‌های شهرستان کازرون حدود ۴۰ تن در هکتار است، افزود: محصول انار این شهرستان علاوه بر سایر نقاط استان فارس به استان‌های همجوار و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: عمده‌ترین ارقام انار تولیدی در شهرستان کازرون شامل رباب، بریت، اتابکی و میخوش است که رقم رباب مرغوب‌ترین آنها به شمار می‌آید.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: از ارقام جدید که در سال‌های اخیر کشت شده است می‌توان به رقم واندرفول اشاره کرد که یک رقم تجاری و مناسب صادرات است.

او گفت: با توجه به نبود صنایع فرآوری کافی در محصول انار این شهرستان، از سرمایه گذاران برای راه اندازی صنایع تبدیلی حمایت می‌شود.

از این محصول تولیدی علاوه بر محصول تازه خوری در تهیه رب انار، آب انار لواشک و دیگر فرآورده‌ها استفاده می‌شود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

برچسب ها: انار ، صادرات انار ، یاقوت سرخ ، برداشت انار
خبرهای مرتبط
یاقوت‌های نی‌ریز در راه بازار‌های جهانی
از برداشت انار تا برگزاری کلاس پرورش اسب در فارس
برداشت انار از سطح ٣٧٠٠ هکتار از باغات داراب آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
یه لحظه تصور کردم دارن حرکات موزون می رن روی درخت...................مردم از خندخ
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
همی انار بود که خدا به حضرت ادم گفت به ابن میوه نزدیک نشو اما شیطان لعنتی او را فریب داد
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
انار میوه بهشتی
۰
۰
پاسخ دادن
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی + تصاویر
سرمایه‌گذاری صنعتی با ظرفیت‌های ترانزیتی ویژه برای تجارت جهانی در فارس
نوسازی لجستیک؛ مسیر تحول شرکت‌های پخش و خدمات پس از فروش
فارس؛ دروازه تجارت جنوب ایران با تکیه بر میراث فرهنگی و ظرفیت‌های منطقه‌ای
حرکت هماهنگ برای رشد ۸ درصدی/ انرژی مازاد، موتور محرک توسعه اقتصادی
پتروشیمی شیراز پیشگام توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز کشور
منطقه ویژه لامرد میزبان بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم و ۴ نیروگاه بزرگ
آخرین اخبار
منطقه ویژه لامرد میزبان بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم و ۴ نیروگاه بزرگ
نوسازی لجستیک؛ مسیر تحول شرکت‌های پخش و خدمات پس از فروش
سرمایه‌گذاری صنعتی با ظرفیت‌های ترانزیتی ویژه برای تجارت جهانی در فارس
پتروشیمی شیراز پیشگام توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز کشور
حرکت هماهنگ برای رشد ۸ درصدی/ انرژی مازاد، موتور محرک توسعه اقتصادی
فارس؛ دروازه تجارت جنوب ایران با تکیه بر میراث فرهنگی و ظرفیت‌های منطقه‌ای
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی + تصاویر
رقص یاقوت سرخ؛ از باغ‌های کازرون تا سفره‌های دور
آتش‌سوزی در باب شهید دستغیب در حرم شاه‌چراغ؛ یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد
صادرات غیرنفتی تراز تجاری را مثبت کرد/ ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
رشد ۶ درصدی ارزش صادرات فارس در نیمه نخست سال
فارس، الگوی ایران کوچک در توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای
ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد
احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا
تصویب ایستگاه نمازی در خط حمل و نقل شهید سلیمانی صدرا-شیراز