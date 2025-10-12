باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - تابش طلایی خورشید پاییزی، بر شاخه‌های سنگین از میوه، نوازشی گرم دارد. انار‌های ترک‌خورده و قرمز در باغ‌ها همچون نگین‌های یاقوت در میان برگ‌های سبز جلوه گری می‌کنند. از اواسط مهرماه، بوی خنک خاک و صدای خنده‌های باغبانان، نوید آغاز فصل برداشت را می‌دهد؛ فصلی که تا پایان آبان، زندگی و رونق را به دومین قطب تولید انار استان فارس هدیه می‌کند.

عطر انار‌های تازه، نه تنها در استان فارس، که تا استان‌های همجوار و کشور‌های حوزه خلیج فارس نیز می‌پیچد.

فرهمند آقایی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون اظهار کرد: برداشت انار از هزار و ۶۳۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۶۵ هزار تن از این محصول برداشت و به بازار مصرف عرضه شود.

او با اشاره به اینکه برداشت انار از اواسط مهرماه آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: شهرستان کازرون دومین قطب تولید انار در استان فارس است.

آقایی با بیان اینکه میانگین تولید انار در باغ‌های شهرستان کازرون حدود ۴۰ تن در هکتار است، افزود: محصول انار این شهرستان علاوه بر سایر نقاط استان فارس به استان‌های همجوار و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: عمده‌ترین ارقام انار تولیدی در شهرستان کازرون شامل رباب، بریت، اتابکی و میخوش است که رقم رباب مرغوب‌ترین آنها به شمار می‌آید.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: از ارقام جدید که در سال‌های اخیر کشت شده است می‌توان به رقم واندرفول اشاره کرد که یک رقم تجاری و مناسب صادرات است.

او گفت: با توجه به نبود صنایع فرآوری کافی در محصول انار این شهرستان، از سرمایه گذاران برای راه اندازی صنایع تبدیلی حمایت می‌شود.

از این محصول تولیدی علاوه بر محصول تازه خوری در تهیه رب انار، آب انار لواشک و دیگر فرآورده‌ها استفاده می‌شود.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.